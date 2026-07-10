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Дефицит в 90% регионов: как удары по НПЗ спровоцировали топливный кризис и инфляцию в РФ
Резкое ускорение инфляции было зафиксировано в России по итогам июня 2026 года. Главным драйвером роста цен стал острый дефицит бензина и стремительное удорожание топлива, спровоцированные успешными ударами украинских беспилотников по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.
По официальным данным, годовая инфляция в РФ в июне подскочила до 6% по сравнению с 5,3% месяцем ранее. Такой разворот показателей может вынудить Центробанк РФ зафиксировать или даже приостановить цикл понижения учетной ставки на ближайшем заседании.
Руководитель российского регулятора Эльвира Набиуллина уже предупредила о необходимости "мучительных решений" в виде удержания высоких ставок для сохранения контроля за экономикой.
Топливный дефицит охватил 90% территории РФ
Главный источник инфляционного шока – критическая ситуация на внутреннем рынке топлива. Кризис, который сначала локализовался только на юге РФ и на временно оккупированных территориях Украины, распространился на центральные регионы России и достиг Тихоокеанского побережья.
Масштабы топливного кризиса в цифрах:
- Карточная система и сбои: на конец июня около 90% российских регионов ввели ограничения на отпуск топлива (лимиты/талоны) или официально сообщили о перебоях с его поставкой.
- Исторический минимум переработки: по данным EA Analytics, объемы переработки нефти в России в июне упали до самого низкого уровня за последние два десятилетия.
- Стремительное подорожание: розничные цены на бензин в июне взлетели на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Тенденция усилилась и в июле — всего за одну неделю бензин подорожал еще на 2,1%, а дизельное топливо — на 3,4%.
Экономические последствия для агрессора
Как отмечают аналитики Bloomberg Economics, хотя топливный кризис является шоком со стороны предложения, он неизбежно перевернется на другие сектора экономики и раскрутит инфляционные ожидания населения.
Эксперты инвестиционной компании Renaissance Capital добавляют, что текущие макроэкономические данные уже отражают первую волну последствий: российский бизнес начал массово переводить повышенные логистические затраты на конечных потребителей, закладывая дорогостоящий бензин в стоимость базовых товаров и услуг. Рядовые россияне на фоне паники все чаще вынуждены обращаться на черный рынок, чтобы найти дефицитное топливо.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за топливного кризиса Россия останавливает экспорт дизеля и вынуждена импортировать топливо. Из-за острого внутреннего дефицита нефтепродуктов российское правительство ввело полный запрет на вывоз дизельного горючего и начало закупки топлива из-за границы.