Дефицит в 90% регионов: как удары по НПЗ спровоцировали топливный кризис и инфляцию в РФ

Резкое ускорение инфляции было зафиксировано в России по итогам июня 2026 года. Главным драйвером роста цен стал острый дефицит бензина и стремительное удорожание топлива, спровоцированные успешными ударами украинских беспилотников по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

По официальным данным, годовая инфляция в РФ в июне подскочила до 6% по сравнению с 5,3% месяцем ранее. Такой разворот показателей может вынудить Центробанк РФ зафиксировать или даже приостановить цикл понижения учетной ставки на ближайшем заседании.

Руководитель российского регулятора Эльвира Набиуллина уже предупредила о необходимости "мучительных решений" в виде удержания высоких ставок для сохранения контроля за экономикой.

Топливный дефицит охватил 90% территории РФ

Главный источник инфляционного шока – критическая ситуация на внутреннем рынке топлива. Кризис, который сначала локализовался только на юге РФ и на временно оккупированных территориях Украины, распространился на центральные регионы России и достиг Тихоокеанского побережья.

Масштабы топливного кризиса в цифрах:

Карточная система и сбои: на конец июня около 90% российских регионов ввели ограничения на отпуск топлива (лимиты/талоны) или официально сообщили о перебоях с его поставкой.

Исторический минимум переработки: по данным EA Analytics, объемы переработки нефти в России в июне упали до самого низкого уровня за последние два десятилетия.

Стремительное подорожание: розничные цены на бензин в июне взлетели на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Тенденция усилилась и в июле — всего за одну неделю бензин подорожал еще на 2,1%, а дизельное топливо — на 3,4%.

Экономические последствия для агрессора

Как отмечают аналитики Bloomberg Economics, хотя топливный кризис является шоком со стороны предложения, он неизбежно перевернется на другие сектора экономики и раскрутит инфляционные ожидания населения.

Эксперты инвестиционной компании Renaissance Capital добавляют, что текущие макроэкономические данные уже отражают первую волну последствий: российский бизнес начал массово переводить повышенные логистические затраты на конечных потребителей, закладывая дорогостоящий бензин в стоимость базовых товаров и услуг. Рядовые россияне на фоне паники все чаще вынуждены обращаться на черный рынок, чтобы найти дефицитное топливо.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за топливного кризиса Россия останавливает экспорт дизеля и вынуждена импортировать топливо. Из-за острого внутреннего дефицита нефтепродуктов российское правительство ввело полный запрет на вывоз дизельного горючего и начало закупки топлива из-за границы.