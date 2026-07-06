Украина увеличила удары по российским НПЗ в 11 раз

С начала 2026 года украинские дроны поразили российские нефтеперерабатывающие заводы не менее 194 раз, что в 11 раз больше, чем в прошлом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times после проведения собственного анализа и ссылаясь на данные польской аналитической группы Rochan Consulting.

В последние месяцы Украина значительно нарастила интенсивность дальнобойных ударов по энергетической инфраструктуре РФ. Среди целей – крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы, экспортные терминалы, резервуарные парки и объекты трубопроводной инфраструктуры, имеющие стратегическое значение для российской экономики.

Украина вдвое нарастила количество глубоких ударов по территории России за последний год и наносит ее нефтяной экономике гораздо больший ущерб, чем принято считать.

По подсчетам аналитиков, количество успешных украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в мае достигло исторического месячного рекорда - 16. В целом с начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы были поражены не менее 194 раз, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период.

Отмечается, что Москва утверждает, что ее военные перехватывают подавляющее большинство украинских ударных дронов. По данным Минобороны РФ, по меньшей мере, 63 933 украинских беспилотников были перехвачены над Россией и временно оккупированными украинскими территориями за первые шесть месяцев 2026 года.

Половина всех заявленных перехватов произошла за последние два месяца, когда Россия сообщила о сбитии 14195 беспилотников в мае и 17832 в июне. Для сравнения, ежемесячные показатели за январь и февраль не превышали 6000.

Удары по российским НПЗ

На фоне регулярных атак украинских дронов о российских НПЗ Россия запретила экспорт бензина до 31 июля. А до 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина.

После ударов украинских дронов производство бензина в РФ упало на 25%. Массированные атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре спровоцировали значительные перебои со снабжением нефтепродуктами во многих регионах РФ, что привело к стремительному росту цен на АЗС, длинным очередям и локальному дефициту топлива.

Топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространяется по регионам России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов за последние две недели.

Среди нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями для украинских дронов — Киришский НПЗ, Московский и Рязанский НПЗ, а также заводы в Нижнем Новгороде и Ярославле.

Это составляет около четверти общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти", дважды попавший под удары беспилотников в июне, не сможет возобновить работу до 2027 года.

