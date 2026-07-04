Атака дронов вывела из строя ключевые установки НПЗ "Лукойла"

НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ), крупнейший среди заводов "Лукойла", со 2 июля остановил переработку нефти после атаки беспилотников. В результате удара была повреждена установка АВТ-6, на которую приходилось 53% мощности предприятия.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

"НОРСИ" занимает четвертое место среди российских НПЗ по мощности и второе - по производству бензина. Завод способен ежегодно перерабатывать 15 млн. тонн нефти и производить 5 млн. тонн бензина.

Еще одна установка первичной переработки – АВТ-5, которая обеспечивала 25% мощности предприятия, – вышла из строя после атаки БпЛА 24 июня. По данным источников Reuters, с четверга завод прекратил продажу оптовых партий бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Как пишет The Moscow Times, "НОРСИ" стал пятым российским НПЗ, остановившим производство с начала июня. Ранее переработку также прекратили:

Московский НПЗ "Газпром нефти" - 16 июня;

НПЗ "Танеко" "Татнефти" в Нижнекамске - 12 июня;

Куйбышевский НПЗ - 10 июня;

Волгоградский НПЗ – 1 июня.

По оценке Energy Intelligence, в июне объемы переработки нефти в России сократились на 25% в годовом исчислении - до 3,91 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель более чем за 20 лет. Производство бензина уменьшилось на 17% — до 850 тыс. баррелей в сутки, что ниже потребностей внутреннего рынка.

Источник "Коммерсанта" в нефтяной отрасли отметил, что в ближайшее время Россия вряд ли сможет нарастить загрузку НПЗ, поврежденных в результате атак. По его словам, в текущем месяце переработка в лучшем случае останется на уровне июня, если не будет новых ударов.

Также нефтеперерабатывающий завод "Танеко" российской компании "Татнефть" в Татарстане (РФ) полностью остановил переработку нефти с 12 июня после атаки украинских дронов.