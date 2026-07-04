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Атака дронов вывела из строя ключевые установки НПЗ "Лукойла"

Атака дронов вывела из строя ключевые установки НПЗ "Лукойла"
Атака дронов вывела из строя ключевые установки НПЗ

НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ), крупнейший среди заводов "Лукойла", со 2 июля остановил переработку нефти после атаки беспилотников. В результате удара была повреждена установка АВТ-6, на которую приходилось 53% мощности предприятия.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

"НОРСИ" занимает четвертое место среди российских НПЗ по мощности и второе - по производству бензина. Завод способен ежегодно перерабатывать 15 млн. тонн нефти и производить 5 млн. тонн бензина.

Еще одна установка первичной переработки – АВТ-5, которая обеспечивала 25% мощности предприятия, – вышла из строя после атаки БпЛА 24 июня. По данным источников Reuters, с четверга завод прекратил продажу оптовых партий бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Как пишет The Moscow Times, "НОРСИ" стал пятым российским НПЗ, остановившим производство с начала июня. Ранее переработку также прекратили:

  • Московский НПЗ "Газпром нефти" - 16 июня;
  • НПЗ "Танеко" "Татнефти" в Нижнекамске - 12 июня;
  • Куйбышевский НПЗ - 10 июня;
  • Волгоградский НПЗ – 1 июня.

По оценке Energy Intelligence, в июне объемы переработки нефти в России сократились на 25% в годовом исчислении - до 3,91 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель более чем за 20 лет. Производство бензина уменьшилось на 17% — до 850 тыс. баррелей в сутки, что ниже потребностей внутреннего рынка.

Источник "Коммерсанта" в нефтяной отрасли отметил, что в ближайшее время Россия вряд ли сможет нарастить загрузку НПЗ, поврежденных в результате атак. По его словам, в текущем месяце переработка в лучшем случае останется на уровне июня, если не будет новых ударов.

Также нефтеперерабатывающий завод "Танеко" российской компании "Татнефть" в Татарстане (РФ) полностью остановил переработку нефти с 12 июня после атаки украинских дронов.

Автор:
Татьяна Гойденко