В июне Россия увеличила субсидии нефтеперерабатывающим заводам, поставляющим топливо на внутренний рынок, более чем в шесть раз в годовом исчислении. Выплаты достигли 210,6 млрд рублей (около $2,72 млрд) и стали самыми большими с декабря 2023 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Вloomberg.

Субсидии частично компенсируют нефтеперерабатывающим компаниям разницу между внутренними и экспортными ценами на топливо. Рост выплат связан с высокими мировыми ценами на топливо, которые сохранялись из-за перебоев с судоходством в Ормужском проливе.

Поддержка внутреннего рынка стала одним из приоритетов российских властей после украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы, усилившие риски дефицита горючего. Благодаря субсидиям компании заинтересованы оставлять большие объемы нефтепродуктов на внутреннем рынке и продавать их по более низким ценам.

Правительство продлило финансирование НПЗ даже после введения запрета на экспорт большей части бензина до конца июля.

По данным Минфина РФ, после учета всех выплат отрасли доходы государственного бюджета от нефти и газа в июне превысили 683 млрд. рублей, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 84% этой суммы обеспечили налоговые поступления от нефтяного сектора.

Налоги за июнь рассчитывались исходя из средней цены российской нефти Urals на уровне $86,52 за баррель. Это на 66% больше, чем годом ранее, несмотря на некоторое снижение по сравнению с маем на фоне сохранения неопределенности относительно полноценного восстановления судоходства через Ормузский пролив.

Напомним, Россия начала импортировать бензин из Индии из-за дефицита топлива. Страна-агрессор начала морские поставки горючего индийского производства, пытаясь перекрыть критическую нехватку ресурсов, возникшую после выведения из строя ключевых российских энергетических объектов.