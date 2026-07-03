Россия будет покупать авиационное горючее в Азии из-за дефицита

Россия готовится впервые за несколько лет импортировать партию авиационного горючего из Северной Азии. Страна-агрессор вынуждена покупать нефтепродукты за границей из-за острого внутреннего кризиса, спровоцированного успешными атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

По данным источников, не менее 200 тысяч баррелей авиакеросина загрузят в первой половине июля в японском порту Тиба. Чтобы скрыть конечного получателя и обойти ограничения, трейдеры разработали сложную логистическую схему. Сначала груз доставят в Южную Корею, где в море близ порта Йосу горючее перекачают с одного танкера на другой по схеме "борт-на-борт" (ship-to-ship), после чего оно отправится в Россию. Точный порт назначения остается неизвестным.

Официальные ведомства России, Японии и Южной Кореи отказались комментировать ситуацию или не ответили на журналистские запросы из-за секретности соглашения. Согласно аналитическим данным компании Kpler, последний раз Россия покупала иностранное авиационное горючее еще в феврале 2022 года — тогда небольшую партию объемом 22 тысячи баррелей доставили из той же Южной Кореи во Владивосток.

Масштабный кризис на российском рынке нефтепродуктов уже существенно сказывается на экспорте и внутренней логистике агрессора. По данным мониторинга, экспорт авиационного горючего из РФ в этом году обвалился более чем вдвое — до 13 тысяч баррелей в сутки (по сравнению с 30 тысячами баррелей в прошлом году), причем почти все остатки уходят в Турцию. Внутренний дефицит настолько серьезн, что Кремль уже ввел жесткие лимиты на покупку топлива для населения, а аграрии открыто заявляют о риске срыва сбора урожая.

Напомним, Россия начала импортировать бензин из Индии из-за дефицита топлива. Страна-агрессор начала морские поставки горючего индийского производства, пытаясь перекрыть критическую нехватку ресурсов, возникшую после выведения из строя ключевых российских энергетических объектов.