Росія купуватиме авіаційне пальне в Азії через дефіцит

Росія готується вперше за кілька років імпортувати партію авіаційного пального з Північної Азії. Країна-агресор вимушена купувати нафтопродукти за кордоном через гостру внутрішню кризу, спровоковану успішними атаками українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи та нафтобази.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

За даними джерел, щонайменше 200 тисяч барелів авіагасу завантажать у першій половині липня в японському порту Тіба. Щоб приховати кінцевого отримувача та обійти обмеження, трейдери розробили складну логістичну схему. Спочатку вантаж доставлять до Південної Кореї, де у морі поблизу порту Йосу пальне перекачають з одного танкера на інший за схемою "борт-на-борт" (ship-to-ship), після чого воно вирушить до Росії. Точний порт призначення наразі залишається невідомим.

Офіційні відомства Росії, Японії та Південної Кореї відмовилися коментувати ситуацію або не відповіли на журналістські запити через таємність угоди. Згідно з аналітичними даними компанії Kpler, востаннє Росія купувала іноземне авіаційне пальне ще у лютому 2022 року — тоді невелику партію обсягом 22 тисячі барелів доставили з тієї ж Південної Кореї до Владивостока.

Масштабна криза на російському ринку нафтопродуктів уже суттєво б'є по експорту та внутрішній логістиці агресора. За даними моніторингу, експорт авіаційного пального з РФ цього року обвалився більш ніж удвічі — до 13 тисяч барелів на добу (порівняно з 30 тисячами барелів торік), причому майже всі залишки йдуть до Туреччини. Внутрішній дефіцит настільки серйозний, що Кремль уже запровадив жорсткі ліміти на купівлю палива для населення, а аграрії відкрито заявляють про ризик зриву збору врожаю.

Нагадаємо, Росія почала імпортувати бензин з Індії через дефіцит палива. Країна-агресор розпочала морські поставки пального індійського виробництва, намагаючись перекрити критичну нестачу ресурсів, яка виникла після виведення з ладу ключових російських енергетичних об'єктів.