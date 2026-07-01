Росія почала імпортувати бензин з Індії через дефіцит палива

РФ розпочала морський імпорт бензину з Індії, щоб зменшити дефіцит палива, спричинений атаками України на її енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на дані Reuters.

За інформацією двох джерел у нафтовій галузі, наразі брак пального відчувається в усіх 11 часових поясах Росії.

Ситуація призвела до запровадження нормування відпуску палива, формування довгих черг на автозаправних станціях, а також до рекордного зростання роздрібних та гуртових цін на бензин.

Обсяги індійських поставок

Одне з джерел у галузі підтвердило, що з Індії до Росії вже відправлено щонайменше 60 тисяч метричних тонн бензину. Інший інсайдер уточнив, що для цього задіяли два танкери, кожен з яких перевозить партію обсягом від 30 до 40 тисяч тонн.

Водночас третій співрозмовник повідомив, що загалом російська влада планує щомісяця імпортувати близько 400 тисяч тонн бензину з різних країн. Наразі залишається невідомим, який саме індійський нафтопереробний завод здійснює ці екстрені поставки для Москви.

Допомога від Білорусі

Окрім далеких морських маршрутів, Росія залучає ресурси сусідньої Білорусі, яка вже активно експортує своє паливо на російський ринок.

Згідно з розрахунками та даними Reuters, у першій половині червня Мінськ майже втричі збільшив залізничні поставки бензину до Росії, наростивши їх до понад 74 тисяч тонн порівняно з аналогічним періодом травня.

Така активність зумовлена високим сезонним попитом, адже влітку щоденне споживання бензину в Росії становить щонайменше 110 тисяч тонн.

У той самий час паралельно зафіксовано рекордне зростання імпорту російської сирої нафти до самої Індії. За даними аналітичних компаній LSEG та Kpler, у червні Нью-Делі купував близько 2,70 мільйона барелів російської сировини на день.

Індійські НПЗ масово скуповували російські барелі, щоб мінімізувати ризики через можливе закриття Ормузької протоки. В результаті у червні частка російської нафти в загальному імпорті Індії перевищила половину, тоді як у травні цей показник становив лише 36,5%.

Нагадаємо, після ударів українських дронів виробництво бензину в РФ впало на 25%. Масовані атаки по нафтопереробній інфраструктурі спровокували значні перебої з постачанням нафтопродуктів у багатьох регіонах РФ, що призвело до стрімкого зростання цін на АЗС, довгих черг та локального дефіциту палива.

Паливна криза через українські атаки на російські нафтопереробні заводи шириться регіонами Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург.