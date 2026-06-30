Російська нафта б'є рекорди в Індії: імпорт зріс до максимуму через війну в Перській затоці

Імпорт російської нафти до Індії у червні 2026 року зріс до рекордного рівня. Індійські нафтопереробні заводи масово скуповують сировину з РФ, щоб компенсувати дефіцит та закрити ризики, пов'язані з блокуванням Ормузької протоки через війну між США та Іраном.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на дані Reuters.

За попередніми даними, цього місяця індійські НПЗ отримували близько 2,70 мільйона барелів нафти з Росії на добу. Це суттєвий стрибок порівняно з травнем, коли обсяги постачань оцінювалися у 2,13 мільйона барелів на добу за даними Kpler, та 1,95 мільйона барелів на добу за даними LSEG.

Загалом у червні на російську нафту припало понад половину всього індійського імпорту сировини, понад 50%, тоді як у травні ця частка становила 36,5%.

Заміщення Близького Сходу та стабільність попиту

Попри кардинальну зміну географії постачальників, загальний обсяг імпорту сирої нафти Індією, яка третім за величиною імпортером і споживачем нафти у світі, залишився практично незмінним і становив близько 4,9 мільйона барелів на добу.

Російська сировина стала домінувати на індійському ринку ще з 2022–2023 років, коли місцеві НПЗ переорієнтувалися на дешеві барелі, що продавалися з великими знижками після того, як європейські країни відмовилися від купівлі через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Проте червневий стрибок пов'язаний суто з намаганням Нью-Делі екстрено перекрити нестачу постачань з Близького Сходу в умовах логістичної кризи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Індія просила США продовжити дозвіл на імпорт російської нафти через війну в Перській затоці. Нью-Делі звертався до Вашингтона з проханням продовжити термін дії спеціального дозволу на купівлю російської нафти (санкційного винятку), щоб захистити внутрішній ринок від дефіциту палива та стримати різкий стрибок роздрібних цін в умовах бойових дій на Близькому Сході.