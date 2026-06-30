Україна вважає законними удари по тіньовому флоту Росії

Україна відстоює легітимність своїх атак на судна російського тіньового флоту, які транспортують паливо для фінансування військового бюджету Кремля. Київ наполягає, що такі танкери є законними військовими цілями, а не звичайними комерційними суднами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Документ надіслав віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба 26 червня 2026 року у відповідь на звинувачення з боку Москви. Раніше, на початку червня, Росія надіслала скаргу до IMO, звинувативши Київ у "тероризмі" через березневу атаку в Середземному морі на LNG-танкер Arctic Metagaz, який під російським прапором віз паливо до Китаю.

У своїй відповіді Кулеба наголосив, що російські нафтогазові перевізники є критично важливими для формування доходів бюджету РФ та продовження її військової агресії, тому виникають цілком законні сумніви, чи можна вважати їхню діяльність суто комерційними операціями.

Ескалація на морі та позиція союзників

За оцінками експертів, за останній рік Україна уразила близько десятка суден тіньового флоту Росії. Водночас РФ від початку повномасштабного вторгнення атакувала понад 200 комерційних кораблів.

У листі зазначається, що останнім часом жертвами російських обстрілів стали щорічно задіяні цивільні судна, зокрема турецький суховантаж MV Victress та німецьке судно Helga, яке везло 25 000 тонн кукурудзи до Чорноморська. Обидва кораблі зазнали сильних пошкоджень через пожежі, що є черговим доказом нехтування Росією міжнародним гуманітарним правом.

Через загрозу українських ударів російські LNG-танкери після березневого інциденту припинили ходити Середземним морем, обираючи значно довший маршрут в обхід мису Доброї Надії (Південна Африка).

Паралельно європейські країни та Велика Британія посилюють тиск на тіньовий флот РФ, який налічує вже понад 1 500 суден (разом із танкерами Ірану та Венесуели).

Західні союзники вимагають від морських реєстрів Панами, Камеруну та Барбадосу позбавляти такі судна прапорів. Це робить їх "державами без громадянства" і дозволяє військовим кораблям Великої Британії чи Франції законно затримувати їх та проводити обшуки у міжнародних водах, як це вже неодноразово траплялося в Ла-Манші та Середземному морі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія збільшує "тіньовий флот" для вивезення зрідженого газу в обхід санкцій. Зокрема, один із танкерів уперше зайшов під завантаження на підсанкційний термінал у Мурманській області РФ, що підтверджує намагання Москви нарощувати експорт палива з "чорного списку" всупереч заборонам США та ЄС.