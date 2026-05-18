Росія залучила ще чотири танкери до "тіньового флоту" для обходу санкцій

Росія залучила ще чотири танкери до "тіньового флоту" для обходу санкцій / Вікіпедія

Росія розширила свій "тіньовий флот" для перевезення зрідженого природного газу чотирма суднами, які раніше обслуговували експортний завод в Омані. Нові танкери залучили для вивезення палива з підсанкційних російських проєктів в обхід обмежень США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За даними супутникового відстеження, танкер Kosmos завантажився біля плавучого сховища "Саам" поблизу Мурманська, яке внесене до чорного списку США. Сховище використовується для накопичення газу з підсанкційного заводу "Арктик ЗПГ 2". Ще три колишні оманські судна також уже забрали паливо або прямують до термінала.

Масштаби обходу санкцій та дефіцит на ринку

Логістика та брак спеціальних суден залишалися головними проблемами для експорту російського газу з арктичного регіону. Залучення нових застарілих танкерів покликане вирішити цю проблему.

Ключові деталі нарощування експорту:

  • Загальна кількість: наразі у схемах вивезення російського ЗПГ з підсанкційних об'єктів задіяно щонайменше 20 танкерів (один із них був пошкоджений під час атаки у березні й не працює).
  • Ознаки "тіньового флоту": усі чотири нові судна є досить старими для галузі та нещодавно змінили прапори, назви й власників на маловідомі фірми з Гонконгу та РФ.
  • Ринковий фактор: Москва поспішає скористатися високим попитом на газ в Азії. Ціни на паливо підскочили через перекриття Ормузької протоки, яка забезпечувала п'яту частину світових поставок.

На тлі дефіциту Росія активно пропонує свій підсанкційний ЗПГ азійським покупцям із суттєвими знижками.

Нагадаємо, США не стали продовжувати послаблення санкцій проти російської нафти. Адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжила дію ліцензії на тимчасові операції з продажу нафти з РФ, термін якої закінчився 16 травня, що додатково посилює фінансовий контроль за експортом російських енергоресурсів.

Автор:
Максим Кольц