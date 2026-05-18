Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Наличный курс:

USD

43,97

43,88

EUR

51,69

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия привлекла еще четыре танкера к "теневому флоту" для обхода санкций

Танкер
Россия привлекла еще четыре танкера к "теневому флоту" для обхода санкций / Википедия

Россия расширила свой "теневой флот" для перевозки сжиженного природного газа четырьмя суднами, ранее обслуживавшими экспортный завод в Омане. Новые танкеры привлекли для вывоза топлива из подсанкционных российских проектов в обход ограничений США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По данным спутникового отслеживания, танкер Kosmos загрузился возле плавучего хранилища "Саам" вблизи Мурманска, внесенного в черный список США. Хранилище используется для накопления газа с подсанкционного завода "Арктик СПГ 2". Еще три бывших оманских судна также уже забрали топливо или направляются в терминал.

Масштабы обхода санкций и дефицит на рынке

Логистика и нехватка специальных судов оставались главными проблемами для экспорта российского газа из арктического региона. Привлечение новых устаревших танкеров призвано решить эту проблему.

Ключевые детали наращивания экспорта:

  • Общее количество: в схемах вывоза российского СПГ из подсанкционных объектов задействовано по меньшей мере 20 танкеров (один из них был поврежден во время атаки в марте и не работает).
  • Признаки "теневого флота": все четыре новых судна достаточно стары для отрасли и недавно сменили флаги, названия и владельцев на малоизвестные фирмы из Гонконга и РФ.
  • Рыночный фактор: Москва спешит воспользоваться высоким спросом на газ в Азии. Цены на топливо подскочили из-за перекрытия Ормузского пролива, который обеспечивал пятую часть мировых поставок.

На фоне дефицита Россия активно предлагает свой подсанкционный СПГ азиатским покупателям с скидками.

Напомним, США не стали продолжать ослабление санкций против российской нефти. Администрация президента США Дональда Трампа не продлила действие лицензии на временные операции по продаже нефти из РФ, срок которой истек 16 мая, что дополнительно усиливает финансовый контроль за экспортом российских энергоресурсов.

Автор:
Максим Кольц