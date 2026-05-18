Россия привлекла еще четыре танкера к "теневому флоту" для обхода санкций

Россия расширила свой "теневой флот" для перевозки сжиженного природного газа четырьмя суднами, ранее обслуживавшими экспортный завод в Омане. Новые танкеры привлекли для вывоза топлива из подсанкционных российских проектов в обход ограничений США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По данным спутникового отслеживания, танкер Kosmos загрузился возле плавучего хранилища "Саам" вблизи Мурманска, внесенного в черный список США. Хранилище используется для накопления газа с подсанкционного завода "Арктик СПГ 2". Еще три бывших оманских судна также уже забрали топливо или направляются в терминал.

Масштабы обхода санкций и дефицит на рынке

Логистика и нехватка специальных судов оставались главными проблемами для экспорта российского газа из арктического региона. Привлечение новых устаревших танкеров призвано решить эту проблему.

Ключевые детали наращивания экспорта:

Общее количество: в схемах вывоза российского СПГ из подсанкционных объектов задействовано по меньшей мере 20 танкеров (один из них был поврежден во время атаки в марте и не работает).

Признаки "теневого флота": все четыре новых судна достаточно стары для отрасли и недавно сменили флаги, названия и владельцев на малоизвестные фирмы из Гонконга и РФ.

Рыночный фактор: Москва спешит воспользоваться высоким спросом на газ в Азии. Цены на топливо подскочили из-за перекрытия Ормузского пролива, который обеспечивал пятую часть мировых поставок.

На фоне дефицита Россия активно предлагает свой подсанкционный СПГ азиатским покупателям с скидками.

Напомним, США не стали продолжать ослабление санкций против российской нефти. Администрация президента США Дональда Трампа не продлила действие лицензии на временные операции по продаже нефти из РФ, срок которой истек 16 мая, что дополнительно усиливает финансовый контроль за экспортом российских энергоресурсов.