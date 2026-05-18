США поки не стали продовжувати послаблення санкцій проти російської нафти

Адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжила дію ліцензії на тимчасові операції з продажу російської нафти, термін якої минув 16 травня, проте не виключено, що таке рішення може бути ухвалене найближчим часом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

США вирішила не продовжувати дію тимчасового винятку

Видання зауважує, що закінчення терміну ліцензії фактично завершує короткий період, протягом якого США тимчасово пом'якшили санкції щодо частини російської нафти, дозволивши її закупівлю. Інакше такі операції було б заборонено.

Зазначається, що йдеться про генеральну ліцензію Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, яка послаблювала санкції щодо частини російської нафти, вже завантаженої на танкери у визначений період. Вперше цей виняток запровадили у березні, а у квітні його дію продовжили ще раз.

Обидві ліцензії поширювалися лише на ту російську нафту, яку вже завантажили на танкери. Таке рішення було ухвалено, щоб стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Bloomberg нагадує, що скасування обмежень викликало суперечки, особливо серед європейських союзників, які вважають санкції важливим інструментом для скорочення нафтових доходів Росії та фінансування війни проти України.

Критики, у свою чергу, стверджують, що пом'якшення санкцій сприяло зростанню доходів Москви. На їхню думку, навіть обмежене зняття заборон для вже відвантаженої нафти дозволило Росії заробити на стрибку цін на енергоресурси.

При цьому деякі країни, включаючи Індію та Індонезію, лобіювали продовження терміну дії послаблень з огляду на напруженість на енергетичних ринках через конфлікт з Іраном та часткове обмеження поставок через Ормузьку протоку.

Видання підкреслює, що у квітні США вже заявляли про намір не продовжувати послаблення санкцій, проте через два дні після відповідної заяви міністра фінансів США Скотта Бессента він все ж таки схвалив нове продовження.

Тоді Бессент пояснював, що Вашингтон продовжив послаблення санкцій проти російської нафти, бо про це попросили понад десять найбідніших країн.

Не виключено, що аналогічне рішення може бути ухвалене і зараз, оскільки ситуація навколо Ормузької протоки залишається невирішеною.

Україна закликає Трампа відновити санкції проти російської нафти

Україна закликала адміністрацію Дональда Трампа відновити санкції проти російської нафти та нафтопродуктів і не дозволяти Москві отримувати вигоду від конфлікту на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський на тлі послаблення американських санкцій проти російської нафти заявив, що отримані прибутки від її продажу "прямо конвертуються" в нові удари по Україні.

"Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну. Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це 10 млрд дол. – ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні", - наголосив Зеленський.

Хоча адміністрація Трампа запевняє, що режим Володимира Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення, Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході.