У Трампа пояснили, чому продовжили дозвіл на закупівлю російської нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон продовжив послаблення санкцій проти російської нафти, бо про це попросили понад десять найбідніших країн.

Як пише Delo.ua, про це він заявив під час слухань у Сенаті.

Стабілізувати світові ціни

За словами Бессента, таке рішення було ухвалено на тлі зростання світових цін на енергоносії та після запитів від країн, які найбільше постраждали від блокування Ормузької протоки.

"До мене звернулися представники понад 10 найбільш вразливих та бідних країн з погляду енергетики, і вони попросили нас продовжити рішення про зняття санкцій, і це лише на 30 днів", - наголосив міністр фінансів США.

Бессент також визнав, що РФ справді отримала додаткові доходи, наголосивши, що без цього кроку ціни на нафту могли б різко зрости.

"Без цього рішення ціни на нафту могли б досягти 150 доларів за барель замість приблизно 100", - підкреслив він.

За його словами, на ринок вдалося додатково вивести понад 250 млн барелів нафти, що дозволило уникнути різкого зростання цін.

Бессент також аргументував, що навіть за умови продажу російської нафти зі знижкою, нижчі глобальні ціни зменшують загальні доходи експортерів. За такої логіки, стабілізація ринку є вигіднішою для споживачів, зокрема у США та країнах Азії.

Водночас частина американських законодавців висловила критику такого підходу, адже послаблення санкцій сприяє фінансуванню військових дій Росії проти України.

Україна закликає Трампа відновити санкції проти російської нафти

Україна закликала адміністрацію Дональда Трампа відновити санкції проти російської нафти та нафтопродуктів і не дозволяти Москві отримувати вигоду від конфлікту на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський на тлі послаблення американських санкцій проти російської нафти заявив, що отримані прибутки від її продажу "прямо конвертуються" в нові удари по Україні.

"Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну. Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це 10 млрд дол. – ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, США продовжили виняток із санкцій щодо російської нафти та нафтопродуктів, дозволивши продаж і доставку вантажів, які вже були завантажені на судна станом на 17 квітня 2026 року.

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Володимира Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення, Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході.