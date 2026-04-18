США тимчасово дозволили продаж окремих партій російської нафти на морі

США продовжили виняток із санкцій щодо російської нафти та нафтопродуктів, дозволивши продаж і доставку вантажів, які вже були завантажені на судна станом на 17 квітня 2026 року. Новий дозвіл діятиме ще місяць і стосується окремої категорії морських поставок.

Як інформує Delo.ua, відповідне рішення ухвалило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), яке 17 квітня видало ліцензію Russia-related General License 134B.

Документ не означає скасування санкцій проти російського енергетичного сектору. Йдеться про тимчасове продовження перехідного механізму для вже завантажених партій нафти та нафтопродуктів, щоб завершити раніше розпочаті логістичні операції.

Раніше американські посадовці заявляли, що не планують продовжувати подібні послаблення, тому нова ліцензія стала сигналом про прагматичний підхід Вашингтона до стабільності поставок на світовому енергоринку.

Днями міністр фінансів Скотт Бессент казав, що США не будуть цього робити. Тепер Штати видали новий дозвіл на купівлю нафти та нафтопродуктів в морі на місяць.

Загалом, США не послабили санкційну політику щодо Росії, але дали ринку додатковий час для завершення вже сформованих поставок. Це рішення знижує ризики різких збоїв у морській торгівлі нафтою в короткостроковій перспективі.

Однак навіть технічні винятки щодо російської нафти впливають на логістику, страхування перевезень та короткострокові цінові очікування на нафту.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація скасує певні санкції, повʼязані з торгівлею нафтою, аби знизити світові ціни на сировину.

12 березня Міністерство фінансів США видало нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати російську нафту, завантажену на танкери до 11 квітня.

Також Сполучені Штати Америки надали Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла на танкерах у морі.

Хоча, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Володимира Путіна не отримає значного прибутку від цього тимчасового послаблення, Росія щодня заробляє до 150 мільйонів доларів додаткових доходів до бюджету від продажу нафти, що робить її найбільшим переможцем від конфлікту на Близькому Сході.