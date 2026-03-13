США тимчасово зняли санкції з російської нафти і дозволили її продаж: деталі

Адміністрація президента США Дональда Трампа видала нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати російську нафту, завантажену на танкери до 11 квітня.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, оприлюднивши відповідний документ.

Діятиме місяць

Ліцензія дозволяє продавати російські вантажі, які були завантажені на судна станом на 12 березня, і діятиме до 11 квітня.

Таким чином трейдери та нафтопереробні компанії отримують приблизно один місяць, щоб завершити угоди з такими вантажами.

"Щоб збільшити глобальне охоплення існуючих поставок, Мінфін надає тимчасовий дозвіл, щоб дозволити країнам купувати російську нафту, яка зараз застрягла в морі", – написав міністр фінансів Скотт Бессент у соцмережі Х.

Він додав, що "цей вузькоспеціалізований короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в морі, і не надасть значної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину своїх енергетичних доходів від податків, що стягуються в місці видобутку".

На думку Бессента, тимчасове зростання цін на нафту є короткостроковим явищем, яке у довгостроковій перспективі принесе «масштабну вигоду економіці США».

США послабляють санкцій проти нафти РФ

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація скасує певні санкції, повʼязані з торгівлею нафтою, аби знизити світові ціни на сировину

У Білому домі розглядають можливе послаблення санкцій проти російської нафти, аби стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану

Такий крок потенційно міг би збільшити світову пропозицію нафти у момент, коли поставки з Близького Сходу різко скорочуються через ескалацію конфлікту навколо Ірану.

Водночас це може ускладнити зусилля США, спрямовані на позбавлення Росії доходів для ведення війни проти України.

Раніше Сполучені Штати Америки надали Індії дозвіл на купівлю російської нафти, яка застрягла на танкерах у морі. Він діятиме тридцять днів.