Зростання цін на нафту та послаблення санкцій: Росія поки що є єдиним переможцем у війні на Близькому Сході

Президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Росія отримує фінансову та стратегічну вигоду від війни в Ірані через зростання цін на енергоносії, перенаправленню світового військового потенціалу та зміщення фокусу міжнародної уваги з українського фронту на другий план.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Заява Кошти

"Поки що в цій війні є лише один переможець – Росія. Вона отримує нові ресурси для фінансування своєї війни проти України, оскільки ціни на енергоносії зростають. Вона отримує прибуток від перенаправлення військового потенціалу, який в іншому випадку міг би бути спрямований на підтримку України. І вона отримує вигоду від зменшення уваги до українського фронту, оскільки конфлікт на Близькому Сході виходить на перший план", – заявив Кошта 10 березня, виступаючи перед послами ЄС у Брюсселі.

Президент Ради ЄС наголосив на необхідності захисту міжнародного порядку, а також на необхідності повернення всіх сторін на Близькому Сході за стіл переговорів.

Що кажуть аналітики?

Окремі аналітики підтримують думку Кошти, що Росія виграє від протистояння між США, Ізраїлем та Іраном. Вони звертають увагу на те, що підвищення цін на нафту та тимчасове послаблення санкцій збільшили вартість і обсяги російського експорту. У понеділок ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель через побоювання щодо перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку, через яку проходить п’ята частина світового експорту сировини. Незважаючи на подальше падіння ціни на 7% після заяв Дональда Трампа про можливе завершення конфлікту, вартість бареля залишається на 27% вищою за рівень до початку війни.

Для РФ, як одного з найбільших експортерів, це означає пряме збільшення державних доходів. "Росія може отримати дохід від вищих цін на нафту, особливо після того, як США послабили обмеження на продаж російської сирої нафти Індії", – сказав Сол Кавонік, керівник відділу енергетичних досліджень у MST Marquee.

Вашингтон надав Індіі тимчасовий дозвіл на купівлю російської сирої нафти, що дозволило російським компаніям продавати нафту за значно вищими цінами

"Вантажі продавалися приблизно за 90 доларів за барель порівняно з приблизно 50 доларами, які були до війни з Іраном, тож це значне зростання ціни та обсягу продажів для Росії", – зазначив Хеннінг Глойштейн, директор з енергетики та ресурсів Eurasia Group.

Додатковим фактором підтримки російських фінансів є можливе послаблення нафтових санкцій з боку адміністрації Трампа та відсутність європейських обмежень на імпорт зрідженого природного газу до 2027 року.

За оцінками Eurasia Group, Москва може отримати десятки мільярдів доларів додаткових доходів, якщо високі ціни збережуться. Проте здатність Росії повністю використати ситуацію обмежена через пошкодження енергетичної інфраструктури, труднощі зі страхуванням вантажів та вузьке коло покупців, яке обмежується переважно Індією та Китаєм.

"Вигода може бути значною у короткостроковій перспективі, оскільки Росія виграє як від вищих цін, так і від певного послаблення практичного застосування санкцій. Але потенціал для зростання все ще обмежений", – зазначила Керол Нахле, засновниця Crystol Energy.

Нагадаємо, індійська корпорація Reliance Industries придбала значну партію російської нафти з поставкою у березні. Обсяг закупівлі становить щонайменше 6 мільйонів барелів.