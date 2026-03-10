Рост цен на нефть и ослабление санкций: Россия пока является единственным победителем в войне на Ближнем Востоке

Президент Совета ЕС Антониу Кошта заявил, что Россия извлекает финансовую и стратегическую выгоду от войны в Иране из-за роста цен на энергоносители, перенаправления мирового военного потенциала и смещения фокуса международного внимания с украинского фронта на второй план.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Заявление Кошты

"Пока в этой войне есть только один победитель - Россия. Она получает новые ресурсы для финансирования своей войны против Украины, поскольку цены на энергоносители растут. Она получает прибыль от перенаправления военного потенциала, которая в противном случае могла бы быть направлена на поддержку Украины. И она получает выгоду от уменьшения внимания к украинскому фронту, поскольку конфликт на Ближнем Востоке выходит на первый план", — заявил Кошта 10 марта, выступая перед послами ЕС в Брюсселе.

Президент Совета ЕС отметил необходимость защиты международного порядка, а также необходимость возвращения всех сторон на Ближнем Востоке за стол переговоров.

Что говорят аналитики?

Отдельные аналитики поддерживают мнение Кошты, что Россия выиграет от противостояния между США, Израилем и Ираном. Они обращают внимание, что повышение цен на нефть и временное ослабление санкций увеличили стоимость и объемы российского экспорта. В понедельник цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за опасений по поводу перебоев в поставках через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового экспорта сырья. Несмотря на дальнейшее падение цены на 7% после заявлений Дональда Трампа о возможном завершении конфликта, стоимость барреля остается на 27% выше уровня до начала войны.

Для РФ как одного из крупнейших экспортеров это означает прямое увеличение государственных доходов. "Россия может получить доход от более высоких цен на нефть, особенно после того, как США ослабили ограничения на продажу российской сырой нефти Индии", – сказал Сол Кавоник, руководитель отдела энергетических исследований в MST Marquee.

Вашингтон предоставил Индии временное разрешение на покупку российской сырой нефти, что позволило российским компаниям продавать нефть по более высоким ценам.

"Грузы продавались примерно за 90 долларов за баррель по сравнению с примерно 50 долларами, которые были до войны с Ираном, так что это значительный рост цены и объема продаж для России", - отметил Хеннинг Глойштейн, директор по энергетике и ресурсам Eurasia Group.

Дополнительным фактором поддержки российских финансов возможно ослабление нефтяных санкций со стороны администрации Трампа и отсутствие европейских ограничений на импорт сжиженного природного газа до 2027 года.

По оценкам Eurasia Group, Москва может получить десятки миллиардов долларов дополнительных доходов, если высокие цены сохранятся. Однако способность России полностью использовать ситуацию ограничена из-за повреждений энергетической инфраструктуры, трудностей со страхованием грузов и узкого круга покупателей, который ограничивается преимущественно Индией и Китаем.

"Выгода может быть значительной в краткосрочной перспективе, поскольку Россия выигрывает как от более высоких цен, так и от определенного ослабления практического применения санкций. Но потенциал для роста все еще ограничен", – отметила Кэрол Нахле, основательница Crystol Energy.

Напомним, индийская корпорация Reliance Industries приобрела значительную партию российской нефти с поставкой в марте. Объем закупки составляет не менее 6 миллионов баррелей.