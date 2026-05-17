Reuters: эффективность ударов по нефтепереработке РФ выросла почти на 200%

Украинские удары по нефтяной инфраструктуре РФ выросли до максимума

С начала 2026 года из-за ударов дронов и связанных с ними перебоев в России были вынуждены остановлены 35 установок первичной переработки нефти общей мощностью более 390 тыс. тонн в сутки.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные подсчеты.

Это почти втрое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

По данным Reuters, текущие масштабы потерь российской нефтепереработки эквивалентны 2,85 млн баррелей в сутки.

Для сравнения: в январе-мае 2025 года из-за атак были выведены из строя 12 установок первичной переработки общей мощностью 187 тыс. тонн в сутки, или 1,37 млн баррелей в сутки.

Таким образом, количество пораженных установок выросло почти на 200%, а объем потерянных мощностей — более чем вдвое. Reuters отмечает, что причиной остановок стали как прямые повреждения в результате ударов дронов, так и последующие технические перебои в работе НПЗ.

Напомним, в апреле   количество атак Украины   на российскую нефтяную инфраструктуру достигла самого высокого месячного уровня с декабря, что привело к сокращению объемов нефтепереработки в России до минимума с 2009 года.

Три удара за 12 дней превратили единственный черноморский нефтеперерабатывающий завод России в горящие руины. Совпадение оказалось катастрофическим для Москвы: Туапсинский НПЗ остановился именно тогда, когда цена Urals впервые за 13 лет перевалила за $116 за баррель. Delo.ua подсчитало, сколько стоят России удары ВСУ в апреле 2026 года.

Автор:
Татьяна Гойденко