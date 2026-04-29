Туапсе в огне: во сколько обойдутся России удары ВСУ

Три удара за 12 дней превратили единственный черноморский нефтеперерабатывающий завод России в горящие руины. Совпадение оказалось катастрофическим для Москвы: Туапсинский НПЗ остановился именно тогда, когда цена Urals впервые за 13 лет перевалила за $116 за баррель. Физический ущерб, потерянная выручка, экологическая катастрофа и разрушенный туристический сезон — Delo.ua подсчитывает, сколько стоит России апрель 2026 года.

Физический ущерб: сколько стоит уничтоженное оборудование

Три удара по Туапсинскому НПЗ и морскому терминалу в апреле 2026 года нанесли России материальные потери, которые не вкладываются в одну цифру — слишком сложный объект, слишком закрытая информация. Но отраслевые ориентиры позволяют составить обоснованный расчет.

Резервуарный парк: уничтожено 24, повреждено еще четыре

Это наиболее подтвержденная часть ущерба. Генеральный штаб ВСУ 27 апреля подтвердил уничтожение 24 резервуаров и повреждение четырех после удара 20 апреля. Третий удар 28 апреля , по анализу OSINT-проекта Cyber Boroshno, поражал резервуары непосредственно на заводском участке рядом с установкой АВТ-12.

Официальная страница Роснефти описывает Туапсинский НПЗ как предприятие, после модернизации которого глубина переработки достигнет 98,7% ; завод является единственным нефтеперерабатывающим предприятием России на черноморском побережье. Euromaidan Press на основе OSINT-анализа указывает , что совокупная емкость хранения превышает 1,5 млн м³ в десятках вертикальных резервуаров объемом от 5 тыс. до 50 тыс. м³ каждый.

По данным отраслевого ресурса Thunder Said Energy (за 2024 год), промышленный резервуар хранения нефтепродуктов стоит $100–300/м³ , со значительным ростом для крупных и специализированных систем. Независимый бенчмаркинг реальных тендерных контрактов от ресурса отраслевого специалиста VK Estimating Solutions подтверждает: полная стоимость резервуарного парка с фундаментами, обвязкой и системами безопасности значительно превышает цену самой стальной конструкции. Исходя из средней емкости 15 000–20 000 м³ на резервуар и стоимости $150–250/м³ для крупных объектов, только 24 уничтоженных резервуара дают диапазон $54–120 млн . .

Установка АВТ-12: сердце завода

Атмосферно-вакуумная трубчатка АВТ-12 – ключевой технологический узел, через который проходит все сырье. Роснефть на своем сайте подтверждает , что ЕЛОУ-АВТ-12 является центральным элементом модернизации завода с мощностью переработки 12 млн тонн нефти в год; именно вокруг него строится вся производственная инфраструктура. После удара 16 апреля Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение "ключевых технологических установок". Reuters со ссылкой на отраслевые источники сообщили, что завод остановил единую установку переработки.

По данным Thunder Said Energy на декабрь 2025 года, нужно $30–35 млн инвестиций на тысячу баррелей суточной мощности для нового НПЗ. Туапсинский НПЗ перерабатывает около 240 000 баррелей в сутки, то есть полная восстановительная стоимость всего завода - $7-8 млрд. Установка первичной перегонки как отдельный объект обычно составляет 15-25% от CAPEX НПЗ. Даже при частичном выведении из строя — масштабе повреждений Москва засекретила — убытки по этой позиции оцениваются в $150–400 млн . .

Портовая инфраструктура

По информации " Роснефти", Туапсинский терминал имеет пропускную способность 10,2 млн тонн нефтепродуктов в год и обслуживает экспорт из Туапсинского, Ачинского и Самарской группы НПЗ. Отдельно Wikipedia со ссылкой на данные компании фиксирует, что строительство оффшорной части терминала (2003–2005) обошлось в $120 млн , а в 2013 году введен глубоководный причал для судов до 250 м длиной с осадкой 15 м.

Ресурс Vesseltracker.com после удара 16 апреля подтвердил: повреждены глубоководные нефтеналивные стояки, трубопроводная инфраструктура и причальные сооружения. С учетом инфляции строительных расходов восстановительная стоимость поврежденной портовой части может составить $60–120 млн .

Таким образом, ориентировочная стоимость восстановления поврежденного оборудования в результате атаки на Туапсе может составить $264–640 млн.

Однако следует отметить, что указанные расчеты – это стоимость нового строительства на открытых рынках. Россия в условиях санкций лишена доступа к западному оборудованию и вынуждена использовать китайские аналоги или собственное производство, что существенно увеличивает и сроки, и стоимость восстановления.

Во-вторых, три последовательных удара уничтожали в том числе и начаты восстановительные работы. То есть часть оборудования фактически терялась второй раз.

В-третьих, ни один независимый аналитический центр – ни KSE Institute, ни CREA, ни Chatham House – еще не опубликовал верифицированную оценку физических убытков именно по Туапсинскому объекту.

Следовательно, приведенный расчет — это оценка на основе публичных отраслевых данных, а не аудит. Реальный масштаб ущерба станет известен только после независимой верификации, которая возможна только после завершения активной фазы конфликта.

Недополученная выгода: Россия теряет нефтяные сверхприбыли в самый благоприятный момент

Апрель 2026 года должен был стать для России месяцем рекордных нефтяных доходов. Он превратился в месяц рекордных потерь — не только из-за повреждений инфраструктуры, но и потому, что остановка Туапсе совпала с беспрецедентным скачком мировых цен на нефть.

Самая благоприятная цена на Urals

По информации Bloomberg зафиксировал, что 2 апреля 2026 года цена Urals на Приморске достигла $116,05 за баррель – самого высокого уровня за 13 лет. Причина — иранская война и закрытие Ормузского пролива, которое МЭА в апрельском отчете назвало "крупнейшим в истории нефтеснабжающим сбоем". По данным Trading Economics по состоянию на 29 апреля цена Urals составила около $107/баррель , а пик в середине апреля достигал $124,85.

Для сравнения: KSE Institute в мартовском трекере отмечает, что до начала иранской войны 28 февраля 2026 года Urals торговался примерно по $40–42/баррель. То есть за считанные недели цена выросла почти в три раза. Москва рассчитывала конвертировать этот скачок в беспрецедентный приток валюты.

По данным Роснефти, Туапсинский НПЗ перерабатывает 12 млн тонн сырой нефти в год, что сопоставимо 240 тыс. баррелей в сутки и производит нефть, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойль, из которых подавляющее большинство предназначено исключительно для экспорта.

Неполученная выгода от нефтепереработки

Туапсинский НПЗ – это рафинерный, а не сырьевой актив: он покупает сырье и продает готовые нефтепродукты с маржой. Соответственно потерянная выручка – это не цена сырой нефти Urals, а стоимость реализованной продукции. Ключевым показателем доходности НПЗ "крек-спред" является разница между стоимостью сырой нефти и ценой готового продукта. В условиях апреля 2026 года, по данным OilPrice.com, дизельный крек-спред составлял $20–34/баррель даже до иранского скачка; в условиях глобального дефицита он резко вырос.

Сроки возобновления работы завода неизвестны, ни один аналитический центр оценки конкретного горизонта обновления пока не публиковал. Но на основе тех данных, которые можно оценить, что каждый день простоя при текущих ценах стоит России от $26 до $37 млн потерянной выручки. Если предположить, что ремонт продлится месяц — $780 млн–$1,1 млрд недополученной выручки Роснефти только по Туапсе; если восстановление затянется на три месяца — $2,4–3,4 млрд .

Но, учитывая динамику ударов украинских дронов по Туапсинскому НПЗ — три атаки за 12 дней, восстанавливать его, возможно, придется вплоть до окончания активной фазы войны.

Туапсе не изолирован: остановка и перераспределение потоков

По информации CBC News, после повреждения терминала в Новороссийске "Роснефть" начала перенаправлять потоки именно в Туапсе - и получила второй удар по уже перегруженному узлу. Reuters подтверждает: Россия будет вынуждена сокращать добычу, поскольку хранилища переполняются, а альтернативных маршрутов недостаточно.

По оценке издания Al Jazeera Россия уже сократила добычу нефти на 300 000–400 000 баррелей в сутки, и это подтвердили пять независимых отраслевых источников. Между тем шведский начальник военной разведки Томас Нильссон заявил , что России нужна цена нефти выше $100/баррель в течение всего года только для покрытия бюджетного дефицита — и даже при такой цене доступ к рынку критически ограничен.

Таким образом, россия не просто теряет выручку Туапсе — она может частично перенаправить сырье через Новороссийск или по железной дороге. Но это дороже, медленнее и ограничено, поскольку Новороссийск тоже поражен. По данным OilPrice.com, после частичного восстановления Новороссийск отправил только один груз около 80 тыс. тонн вместо обычных 700 тыс. баррелей в сутки, и график загрузок сокращен безо всякого срока возврата к нормальным объемам.

В общей сложности по информации Reuters, около 40% нефтеэкспортного потенциала России (около 2 млн баррелей в сутки) выведено из строя после серии ударов по всем трем главным западным портам: Новороссийск на Черном море и Приморск и Усть-Луга на Балтике. В этом контексте Туапсе не изолированный сбой, а системный узел в целенаправленной стратегии экономического давления, которую Зеленский еще в сентябре 2025 года назвал "наиболее эффективными санкциями - наиболее действующими санкциями".

Экология и туризм: убытки за пределами нефтегазовой отрасли

Три удара по Туапсинскому НПЗ и морскому терминалу в апреле 2026 года породили волну последствий, распространившуюся далеко за пределы завода и порта. Два из них – экологическая катастрофа и разрушенный туристический сезон – подвергаются хотя бы примерному исчислению.

Экология: нефтяной дождь, мертвые птицы и десять лет восстановления

Российское издание The Moscow Times, ссылаясь на местных экологов, описывает Туапсе после ударов как город с " апокалиптической " картиной: воздух насыщен токсичными парами, столб дыма виден из космоса, с неба падает черный дождь. Повторные удары привели к образованию нефтяного пятна протяженностью 7 километров в Черном море, охватывающем площадь 10 квадратных километров.

22 апреля российские власти признали: концентрации бензола, ксилола и сажи в воздухе в районах рядом с морским терминалом превысили допустимые нормы в 2-3 раза. Согласно международным научным исследованиям, опубликованным в ScienceDirect, влияние этих соединений на организм человека осуществляется преимущественно через ингаляцию и может вызвать долгосрочные нарушения дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

По данным The Moscow Times, российские специалисты по охране природы оценивают полное экологическое восстановление в 3–10 лет; Роснадзор признал, что убрать весь отлитый мазут невозможно в принципе.

По оценке анализа ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation) стоимость ликвидации крупных прибрежных инцидентов составляет $2 000–2 300 на тонну загрязнения. Отдельный научный обзор, опубликованный на ResearchGate, подтверждает, что портовые и прибрежные разливы обходятся в 4–5 раз дороже открытых морских, а тяжелые нефтепродукты — в 10 раз дороже легкого топлива. С учетом подтвержденных объемов загрязнения и типа продуктов (мазут, нефть) только прямые затраты на ликвидацию оцениваются в $30–80 млн ; с долгосрочным мониторингом и восстановлением морской экосистемы - $100-200 млн в течение десятилетия.

Туристический сезон: между официальным оптимизмом и реальностью

Туапсе – курортный город на черноморском побережье между Геленджиком и Сочи. Инвестиционный портал Туапсинского муниципального округа фиксирует более 400 заведений курортного комплекса с одновременной емкостью более 60 000 отдыхающих. Город и район зависят от летнего туристического потока как одного из ключевых источников доходов.

Официальная позиция туроператоров, обнародованная 25 апреля, выглядела оптимистично. Русскоязычное издание Caucasian Knot цитирует их утверждение, что загрязнение задело только промышленную зону, а популярные отели расположены вдали от порта, поэтому снижение продаж путевок не ожидается. И сами представители отрасли в том же материале признают: "перспективы курортного сезона оцениваем осторожно". Экологи настаивают, что говорить о пригодности пляжей для туристов пока рано.

Это типичный для подобных инцидентов разрыв между публичным оптимизмом и реальностью. Нефтяное пятно площадью 10 км², загрязненные пляжи в центре города, токсический запах, эвакуации и перспектива новых ударов – это факторы, которые будут сдерживать туристический поток именно в Туапсе независимо от официальных заверений. Да, после Керченского разлива декабря 2024 года , поразившего побережье Анапы, курорт не восстановил нормальный туристический поток в течение всего следующего сезона, несмотря на официальное открытие пляжей.

Точных данных о туристическом доходе Туапсе в публичном доступе нет. Однако ориентировочный расчет возможен. По данным российских аналитиков, средние дневные расходы туриста в Краснодарском крае составляют около $31, а продолжительность поездки – около 5 дней. Район имеет более 68,5 тыс. мест размещения . При загруженности от 50% до 80% в пик сезона совокупный доход по всему району может составлять $50–120 млн за сезон. Так что даже частичная потеря сезона непосредственно в городе Туапсе из-за нефтяного пятна и репутационного ущерба может стоить десятки миллионов долларов.

Совокупные потери от экологического ущерба и туристических потерь подвергаются лишь приблизительной оценке. Прямые расходы по ликвидации загрязнения составляют $30–80 млн; с учетом долгосрочного восстановления морской экосистемы в течение десятилетия — $100–200 млн. Туристические потери непосредственно города Туапсе не поддаются точному исчислению до завершения сезона, однако даже частичная потеря потока дает десятки миллионов долларов. Отдельной статьей остаются долгосрочные медицинские последствия для населения от влияния бензола и ксилола – эта категория в принципе не подвергается количественной оценке до завершения влияния.

Туапсе – не финал, а новый уровень

Три удара по Туапсинскому НПЗ и морскому терминалу в апреле 2026 года — это не отдельный эпизод, а концентрированный срез происходящего с российской нефтяной отраслью в целом. Если сложить все категории убытков вместе, картина получается такой: физическое разрушение оборудования на $264–640 млн, недополученная выручка от простоя от $780 млн до $3,4 млрд в зависимости от продолжительности ремонта, экологические и туристические потери еще на $115–240 млн. Даже нижняя граница этого диапазона — свыше одного одного месяца — более одного за месяц.

Есть основания полагать, что Туапсе не финальная точка этой кампании, а ее новый уровень. Российский бюджет хронически дефицитен, экономика истощается военными расходами, а нефтяные поступления остаются главным источником, удерживающим эту конструкцию от обвала. Чем очевиднее эта зависимость — тем логичнее становится стратегия ее целенаправленного разрушения.

Следующими в очереди могут оказаться объекты, которые до сих пор оставались вне зоны активных ударов: трубопроводная инфраструктура дальше от фронта, терминалы на Дальнем Востоке, газоперерабатывающие мощности.

Впрочем, в этой логике есть одна принципиальная развилка. Кремль может остановить эту кампанию в любой момент не ракетами и не средствами ПВО, а реальными шагами к прекращению войны. Пока таких шагов нет, экономическое давление из-за нефтяной инфраструктуры остается для Украины одним из самых эффективных инструментов.