Промышленное рыболовство: Кабмин вводит плату за вылов палтуса и хека и ускоряет сроки заключения договоров

Кабмин усовершенствовал правила для промышленного отлова и рыбных хозяйств / Depositphotos

Правительство приняло постановление, упрощающее правила промыслового рыболовства и сокращающее срок заключения договоров по результатам аукционов до 15 рабочих дней. В то же время государство расширило перечень биоресурсов, за вылов которых нужно платить.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Целью документа является создание прозрачных и оперативных условий для работы предпринимателей, а также расширение возможностей для развития промысла во внутренних водоемах Украины и в отдельных районах Мирового океана.

Постановление предусматривает определение размеров платы за использование новых видов водных биоресурсов:

  • американская (североатлантическая) камбала;
  • атлантический палтус;
  • хек серебряный;
  • морская расческа;
  • солнечный окунь.

Необходимость этих изменений связана с восстановлением украинского промысла в зоне ответственности Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО), а также распространением отдельных видов рыбы во внутренних водоемах Украины.

Кроме того, документ сокращает сроки заключения договоров на право использования водных биоресурсов между организатором и победителем аукциона до 15 рабочих дней. Также урегулирован вопрос подачи заявлений для опытного отлова, уточнены положения по изготовлению и выдаче бирок, а Госрыбагентство обязано обнародовать на своем официальном вебсайте научно-биологические обоснования установления лимитов отлова.

"Принятое постановление позволит сделать процедуры в сфере использования водных биоресурсов более прозрачными, быстрыми и понятными для бизнеса. В то же время, это создает дополнительные возможности для развития украинского рыбного промысла и эффективного управления отраслью", - отметил замминистра Тарас Высоцкий.

В ведомстве отмечают, что реализация постановления упрощает процедуры, усовершенствует механизмы регулирования и создает условия для развития отрасли.

Напомним, право на промышленный и опытный лов рыбы можно будет задекларировать в электронном формате. Постановление о старте этого экспериментального проекта было принято 23 декабря 2025 года.

