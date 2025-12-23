Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Наличный курс:

USD

42,18

42,00

EUR

49,86

49,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Декларирование рыболовства станет электронным: какие главные преимущества для бизнеса

рыба
Правительство запустило электронное декларирование в рыбной отрасли / Минэкономики

Кабмин упрощает правила для рыболовства. Право на промышленный и опытный отлов можно будет задекларировать в электронном формате. Постановление о старте этого экспериментального проекта было принято 23 декабря 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Отныне субъекты рыбного хозяйства, которые планируют рыбачить в промышленных масштабах или осуществлять опытный отлов, обязаны ежегодно до 1 ноября декларировать право на это путем подачи соответствующей электронной декларации через " Единую государственную электронную систему управления отраслью рыбного хозяйства".

Что это даст:

  • прозрачный и унифицированный процесс подачи документов;
  • упрощение взаимодействия бизнеса с государством;
  • возможность государства собирать, анализировать и обобщать данные о компаниях, планирующих осуществлять промысловый лов.

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий подчеркнул, что введение электронного декларирования является очередным этапом полной цифровизации и обеспечения прозрачности в рыбной отрасли.

Он подчеркнул, что такие изменения позволят упростить процедуры для бизнеса, устранить административные барьеры и наладить эффективный контроль водных биоресурсов.

В ведомстве добавили, что запуск электронного декларирования будет способствовать рациональному использованию водных биоресурсов, росту поступлений в бюджет, развитию аквакультуры и промыслового рыболовства.

Напомним, Кабинет министров утвердил изменения в Порядок оказания поддержки производителям пресноводной рыбы на деоккупированных и пострадавших от войны территориях. Изменения позволяют обеспечить непрерывное действие программы в связи с передачей функций Минагрополитики Минэкономики.

Автор:
Татьяна Бессараб