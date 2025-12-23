Декларирование рыболовства станет электронным: какие главные преимущества для бизнеса

Кабмин упрощает правила для рыболовства. Право на промышленный и опытный отлов можно будет задекларировать в электронном формате. Постановление о старте этого экспериментального проекта было принято 23 декабря 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Отныне субъекты рыбного хозяйства, которые планируют рыбачить в промышленных масштабах или осуществлять опытный отлов, обязаны ежегодно до 1 ноября декларировать право на это путем подачи соответствующей электронной декларации через " Единую государственную электронную систему управления отраслью рыбного хозяйства".

Что это даст:

прозрачный и унифицированный процесс подачи документов;

упрощение взаимодействия бизнеса с государством;

возможность государства собирать, анализировать и обобщать данные о компаниях, планирующих осуществлять промысловый лов.

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий подчеркнул, что введение электронного декларирования является очередным этапом полной цифровизации и обеспечения прозрачности в рыбной отрасли.

Он подчеркнул, что такие изменения позволят упростить процедуры для бизнеса, устранить административные барьеры и наладить эффективный контроль водных биоресурсов.

В ведомстве добавили, что запуск электронного декларирования будет способствовать рациональному использованию водных биоресурсов, росту поступлений в бюджет, развитию аквакультуры и промыслового рыболовства.

Напомним, Кабинет министров утвердил изменения в Порядок оказания поддержки производителям пресноводной рыбы на деоккупированных и пострадавших от войны территориях. Изменения позволяют обеспечить непрерывное действие программы в связи с передачей функций Минагрополитики Минэкономики.