Декларування рибальства стане електронним: які головні переваги для бізнесу

Кабмін спрощує правила для рибальства. Право на промисловий та дослідний вилов можна буде задекларувати в електронному форматі. Постанову про старт цього експериментального проєкту ухвалили 23 грудня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Відтепер суб’єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах або здійснювати дослідний вилов зобов’язані щороку до 1 листопада декларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації через "Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства". 

Що це дасть:

  • прозорий та уніфікований процес подання документів;
  • спрощення взаємодії бізнесу з державою;
  • можливість держави збирати, аналізувати та узагальнювати дані про компанії, що планують здійснювати промисловий вилов.

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький наголосив, що впровадження електронного декларування є черговим етапом повної цифровізації та забезпечення прозорості в рибній галузі.

Він підкреслив, що такі зміни дозволять спростити процедури для бізнесу, усунути адміністративні бар’єри та налагодити ефективний контроль за водними біоресурсами. 

У відомстві додали, що запуск електронного декларування сприятиме раціональному використанню водних біоресурсів, зростанню надходжень до бюджету, розвитку аквакультури та промислового рибальства.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку надання підтримки виробникам прісноводної риби на деокупованих та постраждалих від війни територіях. Зміни дозволяють забезпечити безперервну дію програми у зв’язку з передачею функцій Мінагрополітики до Мінекономіки.

Автор:
Тетяна Бесараб