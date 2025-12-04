- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Уряд оновив правила підтримки виробників прісноводної риби на деокупованих територіях
Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку надання підтримки виробникам прісноводної риби на деокупованих та постраждалих від війни територіях. Зміни дозволяють забезпечити безперервну дію програми у зв’язку з передачею функцій Мінагрополітики до Мінекономіки.
Як пише Delo.ua, про це інформує Мінекономіки.
Підтримка виробників прісноводної риби
Прийняті зміни дозволять своєчасно розподіляти бюджетні кошти та уникнути технічних затримок у фінансуванні, а також посилити відновлення сектору аквакультури у громадах, які зазнали найбільших втрат через війну.
"Для багатьох господарств на деокупованих територіях рибництво — це не просто бізнес, а основне джерело доходу громади. Зміни до Порядку дозволяють забезпечити стабільний доступ до фінансування. Виробники повинні бути впевнені, що програма працює і підтримка буде доступною без затримок", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.
Урядове рішення надає Мінекономіки можливість ефективно реалізовувати підтримку суб’єктів аквакультури, які працюють в умовах руйнувань, втрати інфраструктури та високих ризиків.
Нагадаємо, з 1 грудня 2025 року на більшості водойм України ввели заборону на вилов раків. Це робиться для збереження їхньої популяції протягом важливого періоду спарювання, виношування ікри та першої линьки.