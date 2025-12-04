Запланована подія 2

Уряд оновив правила підтримки виробників прісноводної риби на деокупованих територіях

Кабмін адаптував програму підтримки прісноводних рибників / Depositphotos

Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку надання підтримки виробникам прісноводної риби на деокупованих та постраждалих від війни територіях. Зміни дозволяють забезпечити безперервну дію програми у зв’язку з передачею функцій Мінагрополітики до Мінекономіки.

Як пише Delo.ua, про це інформує Мінекономіки.

Підтримка виробників прісноводної риби

Прийняті зміни дозволять своєчасно розподіляти бюджетні кошти та уникнути технічних затримок у фінансуванні, а також посилити відновлення сектору аквакультури у громадах, які зазнали найбільших втрат через війну.

"Для багатьох господарств на деокупованих територіях рибництво — це не просто бізнес, а основне джерело доходу громади. Зміни до Порядку дозволяють забезпечити стабільний доступ до фінансування. Виробники повинні бути впевнені, що програма працює і підтримка буде доступною без затримок", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Урядове рішення надає Мінекономіки можливість ефективно реалізовувати підтримку суб’єктів аквакультури, які працюють в умовах руйнувань, втрати інфраструктури та високих ризиків.

Нагадаємо, з 1 грудня 2025 року на більшості водойм України ввели заборону на вилов раків. Це робиться для збереження їхньої популяції протягом важливого періоду спарювання, виношування ікри та першої линьки.

Автор:
Ольга Опенько