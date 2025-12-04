Запланована подія 2

Правительство обновило правила поддержки производителей пресноводной рыбы на деоккупированных территориях

рыба
Кабмин адаптировал программу поддержки пресноводных рыбников / Depositphotos

Кабинет министров утвердил изменения в порядок предоставления поддержки производителям пресноводной рыбы на деоккупированных и пострадавших от войны территориях. Изменения позволяют обеспечить непрерывное действие программы в связи с передачей функций Минагрополитики Минэкономики.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Минэкономики.

Поддержка производителей пресноводной рыбы

Принятые изменения позволят своевременно распределять бюджетные средства и избежать технических задержек в финансировании, а также усилить восстановление сектора аквакультуры в общинах, понесших наибольшие потери из-за войны войны.

"Для многих хозяйств на деоккупированных территориях рыбоводство - это не просто бизнес, а основной источник дохода общины. Изменения в Порядок позволяют обеспечить стабильный доступ к финансированию. Производители должны быть уверены, что программа работает и поддержка будет доступна без задержек", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Правительственное решение дает Минэкономики возможность эффективно реализовывать поддержку субъектов аквакультуры, работающих в условиях разрушений, потери инфраструктуры и высоких рисков.

Напомним, с 1 декабря 2025 года на большинстве водоемов Украины был введен запрет на отлов раков. Это делается для сохранения их популяции в течение значимого периода спаривания, вынашивания икры и первой линьки.

Автор:
Ольга Опенько