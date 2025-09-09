Запланована подія 2

Быстрые разрешения и прозрачные процедуры: рыбный бизнес получит доступ к системе "е-Рибальство"

Как система "е-Рибальство" поможет бизнесу рыбной отрасли / Depositphotos

Кабинет министров утвердил порядок функционирования электронной системы “е-Рибальство”, которая позволит бизнесу в рыбном хозяйстве быстрее оформлять документы и получать разрешения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Как система "е-Рибальство" поможет бизнесу

Внедрение электронной системы "е-Рибальство" позволит предпринимателям в рыбной отрасли быстрее оформлять документы и получать необходимые разрешения без лишней бюрократии, отмечает пресс-служба. Время выдачи разрешений сократится с 30 до 2 дней, что повысит прозрачность отрасли и снизит административное давление и риски коррупции.

Система предоставит бизнесу доступ к актуальной информации о ресурсах и регулировании, что будет способствовать эффективному планированию деятельности. Автоматизация процессов также снизит расходы на бумажный документооборот, обеспечивая ежегодную экономию около 150 млн грн.

Детенизация процедур будет приносить в бюджет от 15 до 150 млн грн ежегодно, а вывод из тени нелегального отлова может увеличить валовой внутренний доход отрасли до 500 млн грн в год.

Справка:

"е-Рибальство" — это общегосударственная электронная система управления рыбным хозяйством, которая обеспечивает доступ к информации об отрасли и ее сети. Система создана в соответствии с законом "О рыбном хозяйстве, промысловом рыболовстве и охране водных биоресурсов". Ведение и администрирование системы осуществляет Госрыбагентство, одновременно выступает ее держателем.

Напомним, Украина официально присоединилась к Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземноморье.

Автор:
Ольга Опенько