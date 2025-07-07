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Украина стала членом соглашения ФАО по контролю за рыболовством

рыба
Контроль за рыбным промыслом

Украина присоединилась к международному соглашению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) о борьбе с незаконным, неподотчетным и нерегулируемым рыболовством, а также переизбрана в Совет организации от европейского региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Соглашение против браконьерства

С 28 июня по 4 июля 2025 года в Риме (Италия) состоялась очередная сессия Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Во время мероприятия Украину переизбрали в Совет ФАО — руководящий орган организации — как представитель европейского региона.

Это решение стало результатом активной дипломатической работы Министерства иностранных дел, Посольства Украины в Италии и Минагрополитики. Одним из важных достижений Украины стало недопущение создания отдельного Евразийского региона в ФАО, что позволило остановить попытки России и Белоруссии получить постоянное представительство в Раде.

Кроме того, Украина официально присоединилась к Соглашению ФАО о мерах государства порта, направленного на борьбу с незаконным, неподотчетным и нерегулируемым рыболовством. Этот шаг ужесточает обязательства Украины в сфере устойчивого рыбного хозяйства и охраны морских ресурсов.

Представитель Минагрополитики принял участие в общих дебатах по поводу глобальной продовольственной ситуации, подчеркнув, что Украина остается надежным партнером в обеспечении мировой продовольственной безопасности, несмотря на войну.

В ходе конференции также состоялись выборы в Генеральный комитет, Комитет по вопросам полномочий и Независимый председатель Совета ФАО.

Участие Украины в мероприятиях такого уровня является не только проявлением международной активности, но и важной частью стратегии противодействия попыткам России ослабить украинское присутствие на международных площадках.

Справка:

Минагрополитики является главным органом, ответственным за выполнение обязательств Украины в рамках ФАО – организации ООН, основанной в октябре 1945 года. В 2025 году ФАО отмечает 80-летие с момента создания.

Напомним, недавно Зеленский подписал закон, вводящий электронную систему прослеживаемости водных биоресурсов и продукции из них. Документ направлен на борьбу с незаконным рыболовством, обеспечение прозрачности рынка и гармонизацию украинского законодательства с нормами ЕС.

Автор:
Ольга Опенько