Україна стала членом угоди ФАО щодо контролю за рибальством

Україна приєдналася до міжнародної угоди Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) щодо боротьби з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибальством, а також була переобрана до Ради організації від європейського регіону.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

Угода проти браконьєрства

З 28 червня по 4 липня 2025 року в Римі (Італія) відбулася чергова сесія Конференції Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Під час заходу Україну переобрали до Ради ФАО — керівного органу організації — як представника європейського регіону.

Це рішення стало результатом активної дипломатичної роботи Міністерства закордонних справ, Посольства України в Італії та Мінагрополітики. Одним із важливих досягнень України стало недопущення створення окремого Євразійського регіону у ФАО, що дозволило зупинити спроби росії та Білорусі отримати постійне представництво в Раді.

Крім того, Україна офіційно приєдналася до Угоди ФАО про заходи держави порту, яка спрямована на боротьбу з незаконним, непідзвітним і нерегульованим рибальством. Цей крок посилює зобов’язання України у сфері сталого рибного господарства та охорони морських ресурсів.

Представник Мінагрополітики взяв участь у загальних дебатах щодо глобальної продовольчої ситуації, наголосивши, що Україна залишається надійним партнером у забезпеченні світової продовольчої безпеки, попри війну.

Під час конференції також відбулися вибори до Генерального комітету, Комітету з питань повноважень та Незалежного голови Ради ФАО.

Участь України у заходах такого рівня є не лише виявом міжнародної активності, а й важливою частиною стратегії протидії спробам росії послабити українську присутність на міжнародних майданчиках.

Довідково:

Мінагрополітики є головним органом, відповідальним за виконання зобов’язань України в межах ФАО — організації ООН, заснованої у жовтні 1945 року. У 2025 році ФАО відзначає 80-річчя з моменту створення.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський підписав закон, який запроваджує електронну систему простежуваності водних біоресурсів та продукції з них. Документ спрямований на боротьбу з незаконним рибальством, забезпечення прозорості ринку та гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС.