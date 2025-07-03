Контроль за рибальством в Україні: Зеленський підписав новий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує електронну систему простежуваності водних біоресурсів та продукції з них. Документ спрямований на боротьбу з незаконним рибальством, забезпечення прозорості ринку та гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Верховної Ради.

Система простежуваності риби в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон, який запроваджує систему простежуваності водних біоресурсів та продукції на їх основі (№ 4398-IX).

Цей документ має на меті протидію незаконному, непідконтрольному та нерегульованому рибальству. Він встановлює контроль над походженням, обігом, переробкою та експортом водних біоресурсів.

Закон передбачає створення електронної системи простежуваності, а також гармонізує українське законодавство з європейськими стандартами.

Очікується, що нові правила допоможуть зберегти рибні ресурси, зроблять ринок більш прозорим, скоротять тіньові операції і забезпечать рівні умови для бізнесу.

Що відомо про законопроєкт

Згідно з пояснювально запискою, проєкт закону України "Про забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів та продукції з них" розроблено відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також міжнародних норм, зокрема Резолюції CITES щодо збереження осетрів і веслоносів.

Закон передбачає:

спільні заходи моніторингу і контролю торгівлі водними ресурсами;

боротьбу з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибальством;

впровадження системи електронного контролю та простежуваності;

гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС.

Документ імплементує вимоги низки європейських регламентів, які зобов’язують забезпечувати повну простежуваність партій рибної продукції на всіх етапах — від вилову до роздрібної торгівлі — із відповідним маркуванням та звітністю.

Наразі значна частина водних біоресурсів в Україні залишається поза контролем, що ускладнює боротьбу з нелегальним виловом і знижує ефективність управління рибним господарством. Відсутність прозорого обліку і контролю призводить до тіньового ринку та нерівних умов для бізнесу.

Запровадження електронної системи простежуваності дозволить збирати, обробляти та захищати інформацію про операції з водними ресурсами — вилов, транспортування, переробку, продаж і експорт. Це сприятиме підвищенню прозорості ринку, мінімізації корупції, розвитку галузі та забезпеченню рівних прав для всіх учасників рибного господарства.

Таким чином, закон є важливим кроком для захисту водних ресурсів, підтримки сталого рибальства та наближення законодавства України до стандартів Європейського Союзу.