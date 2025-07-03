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Контроль за рыболовством в Украине: Зеленский подписал новый закон

мужчина, рыба, рыболовство
Что предусматривает новый закон о рыбных ресурсах / Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий электронную систему прослеживаемости водных биоресурсов и продукции из них. Документ направлен на борьбу с незаконным рыболовством, обеспечение прозрачности рынка и гармонизацию украинского законодательства с нормами ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Верховной Рады.

Система прослеживаемости рыбы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон, вводящий систему прослеживаемости водных биоресурсов и продукции на их основе ( № 4398-IX ).

Целью этого документа является противодействие незаконному, неподконтрольному и нерегулируемому рыболовству. Он устанавливает контроль за происхождением, оборотом, переработкой и экспортом водных биоресурсов.

Закон предусматривает создание электронной системы прослеживаемости, а также гармонизирует законодательство Украины с европейскими стандартами.

Ожидается, что новые правила помогут сохранить рыбные ресурсы, сделают рынок более прозрачным, сократят теневые операции и обеспечат равные условия для бизнеса.

Что известно о законопроекте

Согласно пояснительной записке, проект закона Украины "Об обеспечении прослеживаемости происхождения водных биоресурсов и продукции из них" разработан в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, а также международными нормами, в частности Резолюции CITES по сохранению осетр и веслоносов.

Закон предусматривает:

  • совместные мероприятия по мониторингу и контролю торговли водными ресурсами;
  • борьбу с незаконным, неподотчетным и нерегулируемым рыболовством;
  • внедрение системы электронного контроля и прослеживаемости;
  • гармонизацию украинского законодательства с нормами ЕС.

Документ имплементирует требования ряда европейских регламентов, обязывающих обеспечивать полную прослеживаемость партий рыбной продукции на всех этапах от отлова до розничной торговли с соответствующей маркировкой и отчетностью.

В настоящее время значительная часть водных биоресурсов в Украине остается вне контроля, что затрудняет борьбу с нелегальным отловом и снижает эффективность управления рыбным хозяйством. Отсутствие прозрачного учета и контроля приводит к теневому рынку и неравным условиям для бизнеса.

Введение электронной системы прослеживаемости позволит собирать, обрабатывать и защищать информацию об операциях с водными ресурсами — отлов, транспортировку, переработку, продажу и экспорт. Это будет способствовать повышению прозрачности рынка, минимизации коррупции, развитию отрасли и обеспечению равных прав для всех участников рыбного хозяйства.

Таким образом, закон является важным шагом по защите водных ресурсов, поддержанию устойчивого рыболовства и приближению законодательства Украины к стандартам Европейского Союза.

Автор:
Ольга Опенько