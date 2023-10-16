В Украине внедряют сервис "э-Рыба": для кого он и с какой целью

Правительством принято постановление о реализации экспериментального проекта по внедрению декларирования права на промысловое рыболовство и опытный лов в электронной форме.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что Кабмин принял постановление №1076 "О реализации экспериментального проекта по внедрению декларирования права на промысловое рыболовство и опытный отлов в электронной форме".

"Отныне субъекты рыбного хозяйства, которые планируют рыбачить в промышленных масштабах или осуществлять опытный отлов, обязаны ежегодно до 1 ноября декларировать право на это путем подачи соответствующей электронной декларации", - отмечают в МинАПК.

Как поясняют в ведомстве, декларация на промысловое рыболовство и опытный отлов формируется, подписывается и подается в автоматическом режиме в "э-Рыбу".

Реализация экспериментального проекта будет длиться два года.

В МинАПК уверены, что новый сервис уменьшит административную нагрузку на субъекты рыбного хозяйства путем упрощения процедуры получения ими документов разрешительного характера.

Кроме того, внедрение возможности предоставления/получения административных и других услуг отрасли рыбного хозяйства в электронной форме минимизирует коррупционные риски.

О начале работы системы "э-Рыба" в ближайшее время обещают сообщить на информационных ресурсах Госрыбагентства.

Заметим, в Украине внесли изменения в правила промышленного рыболовства, которые не пересматривались более 20 лет. Они не соответствовали положениям нормативно-правовых актов и сегодняшних реалий. Новые правила включают в себя требования, необходимые для рационального использования водных биоресурсов и их охрану.

Напомним, в рыбной отрасли продолжаются реформы – принят законопроект №7616, запускающий распределение квот на отлов рыбы на онлайн-аукционах, ускоряет документооборот, вводит электронный билет для рыбаков и создает Единую госсистему управления "э-рыба". Подробнее об этом читайте в материале Delo.ua.