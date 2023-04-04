Є-риба та рибальський квиток. Як в Україні впроваджується реформа рибної галузі

Поки з 1 квітня в Україні діє щорічна нерестова заборона на вилов водних біоресурсів, в рибній галузі тривають реформи – ухвалений законопроект №7616, котрий запускає розподіл квот на вилов риби на онлайн-аукціонах, пришвидшує документообіг, вводить електронний квиток для рибалок і створює Єдину держсистему управління "Є-риба". Delo.ua слідкувало за впровадженням реформи і уточнювало, що ще варто доробити в галузі.

Верховна Рада України 21 березня ухвалила в другому читанні законопроект №7616, чим запустила масштабну реформу рибної галузі, що дозволить запровадити повноцінні електронні аукціони на право промислового вилову риби, які до цього проводилися як урядовий експеримент. Мінагрополітики України підкреслює, що прозорий механізм розподілу квот на вилов водних біоресурсів створює рівні умови конкуренції, забезпечує рівний доступ до промислу для нових суб’єктів господарювання, спрощує доступ нових підприємців до ринку та зменшує адміністративне навантаження на галузь.

Також серед нововведень - запровадження електронного документообороту, створення Єдиної державної електронної системи управління рибною галуззю "Є-риба", встановлення санітарних вимог до рибоприймальних пунктів, посилення контролю за виловом риби та спрощення продовження оренди водних об’єктів на час воєнного стану.

Основною частиною реформи став механізм розподілу квот на право вилову риби на аукціонах, котрі в експериментальному режимі запровадив Кабінет міністрів постановою №1479 від 30 грудня 2022 року. Згідно з ним, Держрибагентство 17 лютого провело перші онлайн-аукціони в державній торговій системі "Прозорро.Продажі", якими визначило юросіб, які матимуть до кінця поточного року право на промисловий вилов оговореної кількості риби на конкретних ділянках водних об'єктів. Для участі в онлайн-аукціонах учасники мають обрати акредитований в системі "Прозорро.Продажі" майданчик та подати свою цінову пропозицію. Переможець торгів має протягом 20 робочих днів від дати завершення аукціону та публікації протоколу торгів підписати відповідний договір та оплатити вартість квоти.

Згідно з даними торгової системи, станом на 31 березня в ній зафіксовані дані про 559 аукціонів на право промислового вилову риби, з яких успішно 194 завершені, 311 не відбулись, 16 відмінені, а 30 торгів мають пройти незабаром. Найдорожчими пропозиціями стали два однакові лоти на вилов риби з Кременчуцького водосховища зі стартовою ціною 100,43 тис. грн, котрі 23 лютого виграло ТОВ "Рибопромислова артіль "Андрусівська" з Кіровоградської області із ставкою 5,5 млн грн за кожний лот. Таким чином, компанія за 11 млн грн отримає право виловити 113 тонн ляща, 102 тонни тарані, 44 тонни плоскирки, 20 тонн синця, 18 тонн судака, 12 тонн окуня, 6 тонн чехоні, 5 тонн коропа, 4,2 тонни сома, 3,6 тонн щуки, 2 тонни білизни, 0,9 тонн краснопірки і декілька інших видів риб.

Що кажуть про реформу?

Мінагрополітики підкреслює, що нова "рибна" реформа забезпечила прозору конкуренцію на ринку рибного промислу України та зменшила корупційні ризики. Вона створює рівні умови для всіх підприємців, які займаються промисловим виловом риби, забезпечуючи реальну економічну конкуренцію, тоді як раніше ринок був монополізований, оскільки переважне право мали лише ті бізнесмени, які здійснювали рибний промисел три і більше років. За даними міністерства, розподілення квот через аукціони лише за перші місяці 2023 року дозволило залучити в місцеві бюджети громад 106 млн грн, що вдесятеро більше, ніж за весь 2022 рік.

Крім того, директор Департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури та наукового забезпечення Держрибагентства Володимир Вовкотруб на онлайн-вебінарі 30 березня зазначив, що перевагами реформи стали збільшення кількості підприємців в галузі, упередження одноосібності в риболовлі та фінансова адаптивність аукціонів.

"Якщо раніше промислом займалися "традиційні" рибалки, а кількість нових була законодавчо обмежена, то експериментальний проект дозволив нам сформувати на 40% більше лотів і фактично вивести на ринок нових гравців, які були не дотичні до цієї сфери бізнесу", - підкреслює Вовкотруб.

За його словами, Держрибагентство планує запроваджувати використання онлайн-аукціонів і на інших напрямках рибного господарства. Ними стануть експериментальний проект розподілу на аукціонах прав на оренду частини акваторії моря для ведення морської аквакультури, а також аукціони з продажу права на штучне розведення і вирощування водних біоресурсів у спеціальних товарних рибних господарствах.

Дещо іншу точку зору озвучує співрозмовник видання Delo.ua Любомир Гайдамака, директор ТОВ "Вісмар Аква", котра реалізує проекти в галузі аквакультури та марикультури. Його компанія займалась будівництвом найбільшої в Європі ферми з вирощування креветок "Акваферма Тилігул" в Миколаївській області, що відкрилась в жовні 2021 року і вимушено припинила роботу через повномасштабне російське вторгнення.

За словами експерта, риболовецькі компанії це довгостроковий бізнес, котрий зазвичай має на певній водоймі власні човни, рибоприймальний пункт на березі, порт, переробні потужності та інші основні засоби, в які власники протягом певного часу вкладали кошти.

Дійсно, зараз зайти в рибний промисел дуже важко, тому що суб'єкт господарювання для промислу мав мати мінімум три роки досвіду в галузі, і виловлювати не менше 75% від квоти, на яку він претендував. Так, була "совкова" напівкорупційна схема, і спірно, чи справедливо до реформи розподілялись квоти" Любомир Гайдамака директор "Вісмар Аква"

За його словами, "рибна" реформа тим не менш створює ситуацію, коли підприємцям просто пропонують купити на аукціоні квоти на вилов риби на конкретній водоймі. Тобто, якщо хтось захоче, наприклад, ускладнити життя для десятка діючих підприємств на Каховському водосховищі, то він може просто скупити там всі квоти, після чого їх перепродавати в рази дорожче місцевим рибалкам, в яких без права на вилов будуть простоювати робітники, човни, устаткування і засоби переробки.

За словами Гайдамаки, в нинішньому вигляді реформа несе корупційні ризики. Недобросовісний або підприємець може придбати мінімально необхідну кількість риболовецького устаткування, виграти на аукціонах право на промисловий вилов, але не скористатись ним, а торгувати квотами, перенаправляючи фінансові потоки через свою компанію. Він підкреслює, що історично в Україні є громади, які традиційно рибалять по декілька поколінь на одних водоймах, але через новий принцип розподілу квот вони не отримали ніяких преференцій перед щойно створеними юрособами. Запобіжником в такій ситуації могло би стати уточнення, що компанії-претенденти на квоти повинні мати не тільки риболовецькі засоби, а і вже існуючі переробні потужності на цій території. Крім того, варто локально надавати преференції тим громадам, які традиційно займаються рибним промислом на конкретних водоймах.

Директор "Вісмар Аква" зазначає, що реформа не вирішує питання днопоглибленні і зариблення водойм, оскільки виручені від продажу квот кошти направляються в бюджети місцевих громад, де не регламентується їхнє використання для відновлення популяції водних біоресурсів.

Як тепер порибалити українцю?

"Рибна" реформа впроваджує для громадян-любителів рибалки нову ініціативу – рибальський квиток для вилову додаткової кількості водних біоресурсів понад добову безоплатну норму вилову, яка збережена на попередньому рівні - 3 кг водних біоресурсів + ще одна особина. Орієнтовно, придбання квитка дозволить виловити за добу понад безкоштовну добову норму ще одного сома, судака чи щуку, або три білизни, або 5 кг іншої риби.

Рибальський квиток діятиме на водних об'єктах, на яких на підставі науково-біологічних обґрунтувань будуть визначені ліміти допустимого вилову водних біоресурсів для любительського рибальства. Ліміти на рибальські квитки розподілятимуться через Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства "Є-риба", яка ще має бути створена, та продаватимуться через неї рибалкам-любителям.

Покупцю квитка треба буде в електронному кабінеті обрати водний об’єкт для рибалки або його частину, види риби для майбутнього вилову і календарний день запланованої риболовлі. Після оплати за вибрані послуги електронна система генерує рибальський квиток з присвоєнням персоналізованого QR-коду, який активується через годину після здійснення оплати. Документ діятиме в обраний рибалкою-любителем календарний день або дні. Його можна буде придбати не більш як за 10 днів до запланованої рибалки.

В свою чергу, директор "Вісмар Аква" Гайдамака додає, що наразі головним питанням стосовно вилову риби громадянами є питання відновлення виловлених біоресурсів, і чи можливо проводити повноцінне зариблення водойм за умови, що кожен громадянин може щоденно і безоплатно виловлювати певні об'єми риби.

Риба є таким самим біоресурсом, як дерево, дикі тварини тощо. Спробуйте піти в ліс та нарубати собі безкоштовно кілька дерев, або піти і вполювати дикого кабана на день народження кума. Вийшло? Ні, бо така діяльність заборонена законом. А рибу чомусь дозволяється видобувати з природи з обмеженням добового вилову" Любомир Гайдамака директор "Вісмар Аква"

Гайдамака вважає, що рибальські квитки повинні бути введені для всіх без виключення категорій громадян, хоч і за мінімальною обґрунтованою ціною. Тим самим з усіх користувачів водойми будуть збиратись кошти для наступного зариблення і покращення умов перебування на водному об'єкті. Однак, наразі така практика неможлива, оскільки право рибалити безкоштовно закріплено в Конституції України. При цьому така можливість використання природніх ресурсів збережена лише для риболовства: фермер, наприклад, може орендувати землю громади і одноосібно сіяти на ній пшеницю, тоді як більше ніхто не має права використовувати ці угіддя.

За його словами, розширення кількості користувачів біоресурсів водойм необхідне, оскільки з кожним роком в світі зменшується популяція водних біоресурсів, тоді як все більше риби виловлюється в штучних об'єктах аквакультури. Наразі в світі половина рибної продукції штучно вирощується в аквакультурі, а половина припадає на вилов, тоді як через років це співвідношення вже буде 60% до 40% на користь аквакультури. При цьому в Україні все навпаки - на 15 тонн вирощеної в водоймі риби припадає 120 тонн виловленої.

Експерт підкреслив, що через відсутність системного підходу до відновлення водних біоресурсів Україна імпортує 85% споживаної риби, хоча і має найбільший водний ресурс в Європі. При цьому, за даними Гайдамаки, в країні існує декілька водних об'єктів, правильне використання біоресурсів на яких може дозволити "закрити" до половини споживчих потреб населення в рибі.

Варто зазначити, що в рамках реформи рибної галузі в Україні 9 грудня 2022 року оновлені Правила любительського і спортивного рибальства. Держрибагентство уточнює, що новий документ розроблено для покращення умов любительського, спортивного рибальства і підводного полювання, збільшення ефективності заходів з охорони і збереження біорізноманіття іхтіофауни, а також для уточнення морально застарілих норм, за якими українцям доводилось рибалити протягом останніх 20 років. Нові правила також враховують найкращі напрацювання країн ЄС, рекомендації профільних наукових установ України, пропозиції громадськості та інших стейкхолдерів галузі.

збільшено добову норму вилову риби (3 кг) на одну особину, розмір якої перевищує мінімально дозволені для вилову розміри

знято обмеження на вилов деяких малоцінних та інвазивних видів водних біоресурсів (карликовий (американський) сом, ротань-головешка, сонячний окунь, рапана тощо)

дозволено вилов усіх водних біоресурсів, крім тих, що занесені до Червоної книги України, переліків регіонально рідкісних видів, що охороняються, та інших міжнародних природоохоронних списків

розповсюджено дію нових Правил на об’єкти природно-заповідного фонду, де така діяльність не заборонена статутом ПЗФ

збільшено з 5 до 7 дозволену кількість гачків

збільшено з 1 до 2 дозволену кількість гачків при вилові водних біоресурсів з берега за межами нерестовищ у період весняно-літньої нерестової заборони

зменшено кількість заборонених для рибальства місць (зокрема, дозволено рибальство у затоці "Галерна" Канівського водосховища та у гирлах річок, що впадають у Дністровське водосховище)

зменшено заборонені для рибальства ділянки (зокрема, у нижніх б’єфах ГЕС дніпровських водосховищ з 10 та 5 км до 2 км)

дозволено використовувати всі види водних біоресурсів в якості живої принади (живця), окрім видів, вилов яких заборонено

збільшено мінімальні дозволені до вилову розміри більшості водних біоресурсів;

визначено заходи щодо дбайливого поводження з виловленими водними біоресурсами (зокрема, дбайливе підхоплення і звільнення водних біоресурсів від гачка)

заборонено вилов із моторних суден з включеною силовою установкою з використанням більше ніж одного знаряддя вилову на одного рибалку

встановлено нерестову заборону на вилов форелі струмкової у межах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей з 1 вересня до 31 грудня

встановлено нерестову заборону на вилов щуки з 15 лютого по 31 березня

офіційні спортивні заходи із рибальства та/або підводного полювання узгоджуються їхніми організаторами з місцевими державними адміністраціями

при проведенні офіційних спортивних заходів, за наявності у їх учасників посвідчення встановленого зразка, добова норма улову та мінімальні дозволені для вилову розміри водних біоресурсів не встановлюються, якщо це передбачено правилами спортивних змагань

дозволено проведення спортивних заходів у періоди нерестових заборон з берега за межами нерестовищ

спортсменам дозволено зберігання, утримання водних біоресурсів у живому та неушкодженому вигляді в улові з метою їх зважування та подальшого повернення у природне середовище існування

додано необхідність маркування ділянки проведення підводного полювання за допомогою сигнального буя чи плотика з розпізнавальним знаком на них

виключено необхідність наявності посвідчення підводного мисливця

змінено механізм визначення прилову молоді (прилов молоді дозволяється до 10 % маси в межах добової норми улову)

зобов’язано рибалок під час риболовлі мати засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів

встановлено заборону на вилов водних біоресурсів у темний час доби у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) в межах судового ходу

встановлено заборону на вилов у межах охоронних зон електричних мереж (зокрема, уздовж повітряних ЛЕП від 2 до 40 м у залежності від їх напруги). Що змінилось в нових правилах? (Приховати)

Які перспективи у галузі?

Внаслідок впровадження реформи очікується зростання конкуренції, кількості нових користувачів водних біоресурсів, підвищення якості виловленої риби та збільшення надходжень до місцевих бюджетів, вважає голова профільного Комітету Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду. Він зазначає, що рибна галузь давно потребувала змін, адже за 30 років незалежності вилов риби скоротився у шість разів, при цьому зріс рівень незаконного вилову, котрий зараз оцінюється в майже 800 млн грн щорічно.

Десятиліттями рибна галузь лишалася в тіні, а процеси були забюрократизованими. Проблем в галузі додалося і через російську агресію. Впали виробничі потужності, постраждали рибні господарства, скоротились доходи у підприємців. Тому саме зараз - час стимулюватиме промислове рибальство та використовувати у повній мірі можливості водних ресурсів" Олександр Гайду Голова Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики

Відомство також очікує, що в результаті реформи українці отримають перевірену якісну рибу на столах, адже рибоприймальні пункти тепер фіксуватимуть якість та кількість виловленої риби. Крім того, на всі риболовні судна встановлять засоби дистанційного контролю.

Нажаль, через російську агресію Україна радикально скоротила вилов водних біоресурсів - в 2022 році добуто лише 33,8 тис. тонн, або на 46% менше показників 2021 року. Зокрема, у внутрішніх водоймах було виловлено 9,95 тис. тонн біоресурсів (54% від об'ємів 2021 року), в Чорному морі всього 76 тонн (0,9%), а в Азовському, яке нині повністю контролюється РФ, лише 24 тонни (0,5%). При цьому промисел в Азовському та Чорному морях був фактично заблокований, за виключенням обмежених ділянок в Миколаївській та Херсонській областях.

В свою чергу, співбесідник видання Любомир Гайдамака підкреслює, що державі варто розвивати виробництво комбікормів для вирощування риби, розвивати інфраструктуру на зданих в оренду водних об'єктах, а також стимулювати розвиток аквакультури та зариблення водойм.