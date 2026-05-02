Втрати ворога станом на 2 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 240 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1529 добу повномасштабної війни становлять 1 332 950 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 травня втратила:

особового складу – близько 1 332 950 (+1 240) осіб,

танків – 11 906 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 500 (+4) од.

артилерійських систем – 41 117 (+73) од.

РСЗВ – 1 763 (+6) од.засоби ППО – 1 357 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 352 (+0) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 267 589 (+2 305) од.

крилаті ракети – 4 579 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 93 274 (+265) од.

спеціальна техніка – 4 151 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

