Втрати ворога станом на 2 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 240 російських окупантів
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 240 російських окупантів / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 240 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1529 добу повномасштабної війни становлять 1 332 950 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 332 950 (+1 240) осіб,
  • танків – 11 906 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 500 (+4) од.
  • артилерійських систем – 41 117 (+73) од.
  • РСЗВ – 1 763 (+6) од.засоби ППО – 1 357 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 267 589 (+2 305) од.
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 93 274 (+265) од.
  • спеціальна техніка – 4 151 (+1) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 2 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 2 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко