Втрати ворога станом на 2 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 240 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1529 добу повномасштабної війни становлять 1 332 950 осіб.
Втрати Росії у війні на 2 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 травня втратила:
- особового складу – близько 1 332 950 (+1 240) осіб,
- танків – 11 906 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 500 (+4) од.
- артилерійських систем – 41 117 (+73) од.
- РСЗВ – 1 763 (+6) од.засоби ППО – 1 357 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 267 589 (+2 305) од.
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 93 274 (+265) од.
- спеціальна техніка – 4 151 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
