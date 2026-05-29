Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 128 млн євро

Фінляндія оголосила про надання Україні 33-го пакета оборонної допомоги. Його вартість становить близько 128 млн євро.

Відповідне рішення 29 травня ухвалив президент Фінляндії на основі пропозиції уряду. Загальна вартість оборонної допомоги, яку Фінляндія надала Україні від початку повномасштабної війни, вже сягнула 3,4 млрд євро.

До нового пакета увійдуть як матеріали зі складів Збройних сил Фінляндії, так і продукція, закуплена у фінських оборонних компаній.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що Україна й надалі потребує підтримки західних партнерів у боротьбі проти російської агресії.

За його словами, підтримка України також сприяє зміцненню оборонно-промислової бази самої Фінляндії, а фінські компанії отримують можливість перевірити ефективність своєї продукції в реальних бойових умовах.

У Фінляндії не розкривають деталей щодо складу пакета, способів доставки чи графіку передачі допомоги. У Гельсінкі пояснили це міркуваннями безпеки та необхідністю гарантувати безпечне транспортування озброєння.

Також Фінляндія виділила 1 мільйон євро на підтримку кіберстійкості України в межах діяльності Талліннського механізму. Кошти будуть використані до кінця 2026 року для захисту цивільної та критичної інфраструктури.