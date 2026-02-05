Запланована подія 2

Україна отримає від Фінляндії військову техніку на €43 млн

Фінляндія
Фінляндія надала Україні вже €3,2 млрд військової допомоги / Depositphotos

Фінляндія ухвалила рішення передати Україні 32-й пакет військової допомоги вартістю близько 43 млн євро. До нього увійде військова техніка, зокрема закуплена у фінської оборонної промисловості в межах програми підтримки України.

Як пише Delo.ua, по це інформує пресслужба Міністерства оборони.

Військова допомога Україні

Вартість 32-го пакета військової допомоги Фінляндії для України становить близько 43 млн євро. До нього входить, зокрема, обладнання та матеріали, закуплені у фінської оборонної промисловості в межах програми підтримки України.

За інформацією Міністерства оборони Фінляндії, загальний обсяг військової техніки, переданої Україні від початку повномасштабної війни, уже сягнув 3,2 млрд євро.

У фінському оборонному відомстві наголошують, що країна й надалі надаватиме Україні військову підтримку відповідно до затвердженого плану. Окрім окремих пакетів допомоги, Фінляндія бере участь у низці міжнародних коаліцій з розвитку оборонного потенціалу, спрямованих на посилення спроможностей українських сил оборони.

З міркувань безпеки та оперативної доцільності деталі щодо складу, способів і графіка доставки допомоги не розголошуються. Водночас під час формування пакета були враховані як потреби України, так і наявні ресурси Збройних сил Фінляндії.

Нагадаємо, Фінляндія долучилася до програми PURL, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн. Фінляндія приєдналася до ініціативи не одразу, що було пов'язано з обмеженим бюджетом та попередньою політикою уряду, спрямованою на підтримку України через закупівлі у власної фінської промисловості.

Автор:
Ольга Опенько