Майже 100 млн євро: Фінляндія підготувала черговий пакет військової підтримки для України

Фінський та український прапори
Фінляндія надає Україні 31-й пакет оборонної допомоги / Depositphotos

Фінляндія виділила Україні 31-й пакет військової допомоги. Вартість озброєння та спорядження, які вже готуються до відправлення, оцінюється приблизно у 98 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони країни Антті Хякканен.

За словами міністра, цей пакет допомоги сформували максимально оперативно, щоб задовольнити найнагальніші потреби України.

Він також зазначив, що програма закупівель у фінської промисловості для підтримки Києва реалізується за планом на цей рік.

"Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну оборонним обладнанням, оскільки це найефективніший спосіб сприяти справедливому миру… Допомога враховує як потреби України, так і ресурсну ситуацію Збройних сил Фінляндії", - наголосив міністр оборони.

Він додав, що з оперативних міркувань та для забезпечення безпечної доставки допомоги, детальна інформація про конкретний зміст, спосіб доставки та графік надання допомоги не буде надаватися.

Нагадаємо, Фінляндія долучилася до програми PURL, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн. Фінляндія приєдналася до ініціативи не одразу, що було пов'язано з обмеженим бюджетом та попередньою політикою уряду, спрямованою на підтримку України через закупівлі у власної фінської промисловості.

Автор:
Тетяна Бесараб