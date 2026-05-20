Westinghouse розпочне розбудову ядерного парку в Україні з п'ятого енергоблоку Хмельницької АЕС

Американський виробник ядерних реакторів Westinghouse має повністю завершений пакет документів для будівництва реактора АР1000. В компанії очікують на його повну адаптацію під європейський ринок у 2028 році, що дозволить значно прискорити розбудову атомних об'єктів в Україні.

За словами топменеджера, компанія має 100% завершений дизайн реактора як пакетного проєкту, за яким можна одразу розпочинати будівництво. Цей пакет вже затверджений у чотирьох країнах і містить понад 90 тисяч схем, малюнків та іншої необхідної інформації. Крім того, Westinghouse вже пропрацювала приблизно половину висновків з аналогічних проєктів у США та Китаї, що дозволить зводити нові об'єкти набагато швидше та ефективніше.

З чого почнеться будівництво в Україні

Розбудову свого ядерного парку в Україні компанія найімовірніше розпочне з блоку №5 Хмельницької АЕС. Westinghouse вже допомогла НАЕК "Енергоатом" підготувати техніко-економічне обґрунтування для цього проєкту.

Наразі подальша співпраця сторін передбачає такі кроки:

Інтеграція поставок: представники Westinghouse планують обговорити з "Енергоатомом" внутрішній ланцюг поставок компанії та України, щоб найкраще інтегрувати його з глобальною системою американського виробника.

Масштабні зобов'язання: раніше підписаний меморандум про будівництво в Україні дев'яти реакторів АР1000 у компанії оцінюють як досить суттєвий комітмент.

Наразі у Сполучених Штатах Америки вже працюють два енергоблоки типу АР1000, а ще чотири реактори успішно функціонують у Китаї. Крім того, в КНР ще 14 таких реакторів наразі перебувають на етапі безпосереднього будівництва, а в США розпочався процес підготовки до зведення додаткових блоків — їхня кількість може становити 10 і більше одиниць.

Нагадаємо, "Енергоатом" розпочинає власне виробництво компонентів ядерного палива. Держкомпанія вже реалізовує технологічні домовленості зі шведським підрозділом Westinghouse Electric Sweden AB для локалізації випуску деталей, які використовуються в паливних збірках для українських АЕС.