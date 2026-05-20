Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Westinghouse розпочне розбудову ядерного парку в Україні з п'ятого енергоблоку Хмельницької АЕС

ХАЕС
Westinghouse розпочне розбудову ядерного парку в Україні з п'ятого енергоблоку Хмельницької АЕС / Міненерго

Американський виробник ядерних реакторів Westinghouse має повністю завершений пакет документів для будівництва реактора АР1000. В компанії очікують на його повну адаптацію під європейський ринок у 2028 році, що дозволить значно прискорити розбудову атомних об'єктів в Україні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами топменеджера, компанія має 100% завершений дизайн реактора як пакетного проєкту, за яким можна одразу розпочинати будівництво. Цей пакет вже затверджений у чотирьох країнах і містить понад 90 тисяч схем, малюнків та іншої необхідної інформації. Крім того, Westinghouse вже пропрацювала приблизно половину висновків з аналогічних проєктів у США та Китаї, що дозволить зводити нові об'єкти набагато швидше та ефективніше.

З чого почнеться будівництво в Україні

Розбудову свого ядерного парку в Україні компанія найімовірніше розпочне з блоку №5 Хмельницької АЕС. Westinghouse вже допомогла НАЕК "Енергоатом" підготувати техніко-економічне обґрунтування для цього проєкту.

Наразі подальша співпраця сторін передбачає такі кроки:

  • Інтеграція поставок: представники Westinghouse планують обговорити з "Енергоатомом" внутрішній ланцюг поставок компанії та України, щоб найкраще інтегрувати його з глобальною системою американського виробника.
  • Масштабні зобов'язання: раніше підписаний меморандум про будівництво в Україні дев'яти реакторів АР1000 у компанії оцінюють як досить суттєвий комітмент.

Наразі у Сполучених Штатах Америки вже працюють два енергоблоки типу АР1000, а ще чотири реактори успішно функціонують у Китаї. Крім того, в КНР ще 14 таких реакторів наразі перебувають на етапі безпосереднього будівництва, а в США розпочався процес підготовки до зведення додаткових блоків — їхня кількість може становити 10 і більше одиниць.

Нагадаємо, "Енергоатом" розпочинає власне виробництво компонентів ядерного палива. Держкомпанія вже реалізовує технологічні домовленості зі шведським підрозділом Westinghouse Electric Sweden AB для локалізації випуску деталей, які використовуються в паливних збірках для українських АЕС.

Автор:
Максим Кольц