Україна вимагає змінити міжнародні правила ядерної безпеки через загрозу для АЕС

Україна закликає переглянути міжнародні підходи до ядерної безпеки з урахуванням ризиків, які виникають під час війни. В Енергоатомі заявили про необхідність оновлення стандартів МАГАТЕ та створення окремого міжнародного механізму захисту цивільних ядерних об'єктів в умовах збройних конфліктів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Енергоатом.

Як повідомили в компанії, фахівці Енергоатому вже передали свої пропозиції до робочого документа в межах Оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 2026 року, яка зараз триває в Нью-Йорку.

В Енергоатомі наголосили, що чинні стандарти МАГАТЕ та положення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї не враховують сценаріїв захоплення або військової окупації ядерних об'єктів.

У компанії підкреслюють, що досвід України став безпрецедентним для світової системи ядерної безпеки та має бути використаний для оновлення міжнародної архітектури захисту атомної енергетики.

Також українська сторона вважає, що країна має долучитися до числа співавторів відповідного документа, оскільки саме Україна першою зіткнулася із загрозами такого масштабу для цивільної ядерної інфраструктури.

Нагадаємо. два тижні тому МАГАТЕ розпочало нову місію в Україні для перевірки 14 електричних підстанцій, які забезпечують зовнішнє живлення атомних електростанцій. Оцінка пов’язана з ризиками для ядерної безпеки через перебої в енергосистемі.