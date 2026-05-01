МАГАТЕ перевіряє електропідстанції України: чому місія охопила 14 об’єктів?

МАГАТЕ
Експерти МАГАТЕ оцінюють стан підстанцій, що живлять українські атомні електростанції / Depositphotos

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочало нову місію в Україні для перевірки 14 електричних підстанцій, які забезпечують зовнішнє живлення атомних електростанцій. Оцінка пов’язана з ризиками для ядерної безпеки через перебої в енергосистемі. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє МАГАТЕ.

Паралельно експерти МАГАТЕ продовжують роботу на Запорізька АЕС, яка залишається в центрі уваги через регулярні перебої з електропостачанням.

Нещодавно станція втрачала резервне живлення після відключення лінії "Фероплавна-1", після чого автоматично запускалися дизель-генератори аварійного живлення.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що ситуація залишається нестабільною: "Ці часті випадки відключення електропостачання підкреслюють, що ситуація з ядерною безпекою в Україні залишається нестабільною".

Нагадаємо, що раніше МАГАТЕ повідомляло про інцидент поблизу Запорізької АЕС, внаслідок якого в результаті атаки дрона загинув водій у транспортній зоні біля майданчика станції. Місія агентства фіксує підвищені ризики для ядерної безпеки через бойові дії поблизу критичної інфраструктури. 

Автор:
Лариса Крупко