МАГАТЭ проверяет электроподстанции Украины: почему миссия охватила 14 объектов?

Эксперты МАГАТЭ оценивают состояние подстанций, питающих украинские атомные электростанции / Depositphotos

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало новую миссию в Украине для проверки 14 электрических подстанций, обеспечивающих внешнее питание атомных электростанций. Оценка связана с рисками для ядерной безопасности из-за перебоев в энергосистеме.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает МАГАТЭ.

Параллельно эксперты МАГАТЭ продолжают работу на Запорожской АЭС, которая остается в центре внимания из-за регулярных перебоев с электроснабжением.

Недавно станция теряла резервное питание после отключения линии "Фероплавная-1", после чего автоматически запускались дизель-генераторы аварийного питания.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил, что ситуация остается нестабильной: "Эти частые случаи отключения электроснабжения подчеркивают, что ситуация с ядерной безопасностью в Украине остается нестабильной".

Напомним, что ранее МАГАТЭ сообщало об инциденте вблизи Запорожской АЭС , в результате которого в результате атаки дрона погиб водитель в транспортной зоне возле площадки станции. Миссия агентства фиксирует повышенные риски для ядерной безопасности из-за боевых действий вблизи критической инфраструктуры.

Автор:
Лариса Крупко