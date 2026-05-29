Зеленский ратифицировал соглашение с ЕС о кредите на 90 млрд евро

Владимир Зеленский подписал закон №0376 о ратификации соглашения с Европейским Союзом, предусматривающим предоставление Украине финансовой помощи на 90 миллиардов евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Кредит ЕС для Украины

23 апреля Совет ЕС официально утвердил финансовый инструмент Ukraine Support Loan, предусматривающий выделение 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

Денежные средства будут привлечены путем заимствований Европейского Союза на международных рынках, а их возврат гарантируется бюджетным резервом блока.

При этом Украина не будет возвращать кредит – его должна выплатить Россия путём репараций после завершения войны.

Известно, что 60 млрд евро будут направлены на военную помощь, остальные 30 млрд – на общие бюджетные расходы.

Ожидалось, что Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза в конце мая — начале июня. Средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды.