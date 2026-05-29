Акции Dell взлетели почти на 40% на фоне высокого спроса на ИИ-серверы

Акции американской корпорации Dell Technologies подскочили почти на 40% на подбиржевых торгах. Причиной стал очень высокий спрос на серверное оборудование для искусственного интеллекта, работающее на базе передовых микросхем от Nvidia.

Если такая динамика сохранится на основной торговой сессии, рыночная капитализация Dell увеличится сразу на 81 миллиард долларов, а стоимость одной акции достигнет отметки в $442,70. В целом с начала года капитализация компании выросла более чем вдвое, существенно опередив индекс широкого рынка S&P 500, за этот же период прибавивший лишь 10,5%.

Квартальный рекорд и обновленные прогнозы на миллиарды

Фантастические результаты производителя железа отражают масштабное смещение глобальных затрат на ИИ по программному обеспечению непосредственно на аппаратную инфраструктуру.

Главные показатели Dell:

Скачок выручки: в первом финансовом квартале общая выручка Dell взлетела на рекордные 88% — до 43,84 миллиарда долларов, разгромив средние ожидания аналитиков Уолл-стрит ($35,43 млрд).

Главные клиенты: компания получила колоссальную финансовую выгоду от масштабного строительства дата-центров такими гигантами как Alphabet (Google) и Amazon. Стабилизировать прибыль также помогло гибкое управление цепочками поставок и повышение отпускных цен.

Повышение годовых ориентиров: на фоне бума заказов руководство Dell радикально пересмотрело годовой прогноз выручки — его подняли до $165–$169 миллиардов (предыдущий ожидаемый план составил $138–$142 млрд).

Суперкомпьютеры на миллиарды: в компании ожидают, что чистая выручка чисто от продаж ИИ-серверов в 2027 финансовом году составит около 60 миллиардов долларов вместо ранее прогнозируемых 50 миллиардов.

Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley назвали этот отчет одним из самых впечатляющих в истории сектора компьютерного оборудования, особенно учитывая общий дефицит полупроводниковых компонентов в мире. Успех Dell подтолкнул вверх и бумаги других производителей серверного железа: акции Super Micro Computer прибавили 10,7%, а Hewlett Packard Enterprise – 23,5%.

Напомним, акции Lenovo выросли до самого высокого уровня за 27 лет благодаря спросу на серверы с искусственным интеллектом. Капитализация китайского технологического гиганта за май продемонстрировала аномальный рост на 105%, зафиксировав самый большой однодневный всплеск стоимости ценных бумаг с 1999 года на фоне аналогичного дефицита и ажиотажа вокруг серверных мощностей для ИИ в азиатском регионе.