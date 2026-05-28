HP опередила прогнозы прибыли благодаря продажам компьютеров по ИИ

Американская технологическая компания HP отчитывалась о финансовых результатах второго квартала, превзошедших ожидания аналитиков. Стремительному росту доходов посодействовал высокий спрос на персональные компьютеры, оптимизированные для работы с искусственным интеллектом, а также массовый переход корпоративных клиентов на операционную систему Windows 11.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По итогам квартала, завершившегося 30 апреля, выручка HP выросла на 9% по сравнению с прошлым годом и составила 14,41 миллиарда долларов, тогда как аналитики прогнозировали 14,07 миллиарда. Скорректированную прибыль на одну акцию зафиксировали на уровне 86 центов, что существенно выше ожидаемых 71 цент. После публикации этих данных акции компании на продолженной торговой сессии подскочили на 15%.

Драйверы рынка и кризис полупроводников

Главным фактором успеха стало стремительное развитие нового сегмента устройств. Поставки компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта во втором квартале сформировали уже 44% общего объема отгрузок компании, хотя еще в предыдущем квартале этот показатель составлял 35%. В компании прогнозируют, что уже в следующем финансовом году доля таких устройств достигнет 60–70%, а к 2028 году финансовый год превысит 70%.

Как компания противодействует глобальным вызовам:

Нехватка микросхем: HP вместе с конкурентами Dell и Lenovo вынуждена работать в условиях острого дефицита чипов памяти. Строительство крупных дата-центров для ИИ поглощает основные мощности полупроводниковых производителей, что провоцирует удорожание компьютерных компонентов.

Обновление ПО: дополнительным стимулом для продаж премиальных устройств с высокой маржой стало завершение поддержки Windows 10 корпорацией Microsoft в октябре прошлого года, что заставило бизнес обновлять компьютерный парк.

Управление расходами: финансовый директор HP Карен Паркхилл отметила, что компания принимает целенаправленные меры по снижению затрат на закупку памяти. Для этого изменяют конфигурацию продуктов, ищут более дешевые альтернативные компоненты и корректируют розничные цены.

Несмотря на антикризисные меры, HP ожидает, что из-за высокой стоимости чипов операционная маржа достигнет своего самого низкого значения в четвертом квартале текущего года, после чего начнется постепенное восстановление в 2027 финансовом году. Учитывая это, компания скорректировала годовой прогноз прибыли на акцию до $2,90–$3,10.

Напомним, квартальный доход Lenovo вырос на 27% благодаря продажам компьютеров. Крупнейший в мире производитель электроники также существенно превзошел предварительные прогнозы Уолл-стрит благодаря активизации потребительского спроса во всем мире, что позволило компании дополнительно укрепить свою лидерскую долю на глобальном рынке персональных компьютеров.