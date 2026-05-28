Верховная Рада приняла за основу законопроект о базовой социальной помощи

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №15094, предусматривающий коренную реформу системы социальной поддержки. В стране предлагают ввести новый унифицированный вид государственной помощи — базовую социальную помощь, ориентированную на наиболее уязвимые категории граждан.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

Главной целью законодательной инициативы является внедрение европейских стандартов поддержки семей с низкими доходами. Новый подход объединит прямые выплаты с предоставлением комплексных социальных услуг на основе индивидуальных потребностей каждого конкретного домохозяйства.

Что предполагает новый вид помощи и как будут рассчитывать выплаты

Законопроект, проработкой которого занимается Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, предлагает несколько принципиальных изменений в социальной сфере:

Альтернатива для семей с детьми: базовая помощь будет предоставляться по заявлению малообеспеченных семей в случае их добровольного отказа от других видов выплат. В частности, от помощи одиноким матерям, выплат на детей в многодетных семьях, а также помощи на детей, чьи родители уклоняются от алиментов, не могут содержать ребенка или чье местонахождение неизвестно.

Поддержка лиц без стажа: документ закрепляет право граждан одновременно получать новую базовую помощь и государственную помощь для лиц, уже достигших пенсионного возраста, но не накопивших необходимый страховой стаж для оформления классической пенсии.

Базовая величина: ее точный размер ежегодно будут закладывать в законе о Государственном бюджете Украины, однако он ни при каких условиях не сможет быть ниже официального прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Формула расчета для семьи: сумма определяется на уровне 100% базовой величины для первого члена семьи (ее уполномоченного представителя) и 100% базовой величины для каждого следующего члена семьи. Специальные размеры выплат для других лиц с инвалидностью будет отдельно устанавливать Кабинет Министров Украины.

Кроме финансовой части, реформа предусматривает проактивную работу государства: органы соцзащиты в общинах будут самостоятельно выявлять семьи в сложных обстоятельствах и помогать им с документами. В то же время, трудоспособных получателей помощи будут стимулировать возвращаться на рынок труда для достижения финансовой независимости.

Напомним, Минфин направил 106 миллиардов на соцвыплаты с начала года. В первом квартале 2026 года правительство полностью закрыло все плановые расходы по линии Министерства социальной политики, обеспечив своевременное начисление пенсий, пособия лицам с инвалидностью и других критически важных выплат для граждан.