Минфин направил 106 миллиардов на соцвыплаты: как распределили бюджетные средства

В первом квартале 2026 года государство полностью выполнило свои обязательства перед гражданами, профинансировав социальные расходы Минсоцполитики на сумму 106 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

Куда пошли деньги

Наибольшая доля расходов традиционно пришлась на пенсионную систему - 60,3 млрд грн. Эти средства обеспечили выплату надбавок и повышений к пенсиям.

Значительный финансовый ресурс был выделен на помощь оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах украинцам — на это направили 22,2 млрд грн .

Также 14 млрд грн государство выделило на оплату льгот и жилищных субсидий для населения.

Отдельное внимание в I квартале уделили наиболее уязвимым категориям граждан. В поддержку детей и семей было выделено 8,5 млрд грн .

Кроме того, 1 млрд грн направили на меры по поддержке лиц с инвалидностью.

"Своевременное и полное финансирование социальных выплат является одним из ключевых приоритетов Минфина, особенно в условиях военного положения. Государство обеспечивает стабильность социальной поддержки для граждан, нуждающихся в этом", — отметил первый заместитель Министра финансов Украины Роман Ермоличев.

Напомним, в Украине запустили сервис базовой социальной помощи - комплексной услуги, которая объединит 5 соцвыплат в одну в приложении "Действие". Вместо пяти разных выплат теперь будет действовать базовая социальная помощь. Она позволит быстрее и проще оформить поддержку семьям в сложных жизненных обстоятельствах.