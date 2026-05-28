Квартиры в Польше втрое дороже, чем в Украине: OLX сравнил цены в обеих странах

Рынок жилья в Украине остается доступнее польского. В то же время, разница в стоимости квартир между городами двух стран достигает десятков тысяч долларов. Самым дорогим украинским городом по стоимости жилья стал Львов, тогда как в Варшаве квартиры стоят более чем в три раза дороже, чем в Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Эксперты проанализировали рынок покупки квартир в крупнейших городах Украины и Польши. Для исследования выбрали квартиры площадью 30–40 м².

По результатам анализа, жилье в Украине остается более доступным, чем в Польше. В апреле 2026 года медианная стоимость квартиры такой площади в Украине составила $39 тыс., тогда как в Польше – $124 тыс. То есть польский рынок в этом сегменте почти втрое дороже.

Сравнение цен в крупнейших городах

Самыми дорогими из украинских городов остаются Львов и Киев. Во Львове медианная цена квартиры площадью 30-40 м² в апреле 2026 года достигла $62 тыс., в Киеве – $57 тыс. В Одессе показатель заметно ниже – $40 тыс.

Самое же доступное жилье традиционно сосредоточено на востоке и юго-востоке страны, где на рынок существенно влияет ситуация безопасности. Так, в Днепре квартиру площадью 30-40 м² можно было приобрести по медианной цене $28,7 тыс., а в Харькове – за $25 тыс.

Для сравнения, в Варшаве квартира аналогичной площади стоила в апреле 2026 года в среднем $172 тыс., что более чем в три раза дороже, чем в Киеве. В других крупных городах Польши цены также существенно превышают украинские:

Гданьск и Краков – по $162 тыс.;

Вроцлав – $146 тыс.;

Познань – $132 тыс.

Где высший спрос

Несмотря на более низкие цены, спрос на квартиры площадью 30-40 м² в Украине в целом выше примерно на 23%, чем в Польше. В то же время, ситуация зависит от конкретного города.

К примеру, в Варшаве интерес к покупке такого жилья на 45% выше, чем в Киеве. Однако в других польских городах количество отзывов ниже, чем в крупнейших областных центрах Украины – в среднем в 1,5-2 раза в зависимости от города.

В Украине после Киева самый большой спрос на квартиры этого сегмента зафиксирован в Одессе и Харькове. Львов, несмотря на высокую медианную стоимость жилья среди украинских городов, уступает им по количеству отзывов.

В то же время, объем предложения на платформе в апреле 2026 года был почти одинаковым: в Украине количество объявлений всего на 2% превышало показатели Польши.

Следует учитывать, что украинский рынок недвижимости продолжает работать под значительным влиянием войны и факторов безопасности. В регионах, приближенных к линии фронта, цены на жилье остаются существенно более низкими, что влияет и на общий медианный показатель по стране.

Напомним, украинцы остаются самой массовой группой иностранцев, покупающих жилье в Польше.