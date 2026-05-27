Українці масово скуповують квартири в Польщі: випередили всіх іноземців

Згідно зі звітом GetHome.pl, громадяни іноземних країн купують дедалі більше квартир у Польщі. Кількість таких угод зросла вп’ятеро за останні десять років. Серед іноземних покупців переважають українці, далі йдуть індійці, турки та чехи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inpoland.net.pl.

Іноземці все більше купують житло в Польщі

Зазначається, що у 2025 році іноземці придбали понад 17 700 квартир у Польщі, що на 2% більше, ніж у 2024 році. Українці є найбільшою групою покупців. Стрімке зростання купівлі квартир громадянами України відзначається після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У 2025 році українці придбали 9 300 квартир загальною площею 548 000 квадратних метрів, що більше, ніж громадяни інших 115 країн разом узятих.

Білоруси також становлять значну групу іноземних покупців. Минулого року вони придбали 2 700 квартир загальною площею 192 000 квадратних метрів.

Також багато квартир у Польщі купують індуси. У 2025 році громадяни Індії придбали в Польщі нерухомості загальною 16 000 квадратних метрів. Нерухомість купують купують фахівці, які працюють у Польщі в секторі нових технологій та послуг.

Громадяни Туреччини минулого року придбали 10 000 квадратних метрів. Чехи купили приблизно таку ж кількість житлової площі. Попит на житло в Польщі серед чехів може бути пов’язаний з бажанням інвестувати у сусідню країну з практичною метою, як другий дім на вихідні.

Водночас, інтерес до польського ринку житла з боку західноєвропейців знизився, адже ціни на квартири зросли, дохідність оренди впала, а доступність кредитів погіршилася.

