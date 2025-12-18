Житло в Польщі може подешевшати у 2026 році: "війна цін" і зростання пропозиції змінюють ринок

У 2026 році польський ринок нерухомості може зазнати суттєвих змін. Девелопери очікують на високий рівень продажів, натомість ціни можуть впасти після тривалого періоду зростання та стабілізації. Експерти прогнозують обвал цін внаслідок тиску потенційних покупців і навіть так звані "цінові війни".

Надлишок пропозиції тисне на ціни

Однією з головних причин можливого падіння цін є значне збільшення кількості квартир у продажу, насамперед на первинному ринку. У Польщі завершується реалізація багатьох проєктів, розпочатих у 2023–2024 роках, що призводить до накопичення пропозиції.

Експерти зазначають, що пропозиція зростає швидше, ніж попит, а це неминуче змінює баланс сил на ринку. Забудовники змушені активніше боротися за клієнтів, адже тривале утримання непроданих квартир означає зростання витрат і зниження рентабельності.

Буде "цінова війна"

Аналітик RynekPierwotny.pl Ян Дзєконський прямо заявляє, що ринок входить у фазу цінової конкуренції.

"Вже кілька місяців ми спостерігаємо знижки та обмеження зростання цін. Усе це веде до цінової війни та значно більшої гнучкості з боку девелоперів", — зазначає експерт.

За його словами, мова йде не лише про формальне зниження цін у прайс-листах, а й про індивідуальні знижки, бонуси, безкоштовні паркомісця, комори та вигідніші умови розстрочки.

Ринок праці та невизначеність покупців

Додатковим фактором тиску на попит є погіршення ситуації на ринку праці, особливо у секторах, які традиційно формували значну частину покупців житла — IT, бізнес-сервіси, міжнародні корпорації.

Експерти говорять про так званий ефект "економіки літери K", коли частина економіки зростає, а частина — сповільнюється. Це спонукає населення відкладати рішення про купівлю житла навіть на тлі зниження відсоткових ставок.

Прогноз на наступні роки

Польські експерти також звертають увагу, що після періоду надлишкової пропозиції можливий зворотний ефект — скорочення запуску нових проєктів і поступове відновлення зростання цін у 2027–2028 роках. Тобто 2026 рік розглядається як перехідна фаза циклу, а не початок довгострокового падіння.

