Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,72

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Жилье в Польше может подешеветь в 2026 году: "война цен" и рост предложения меняют рынок

дом квартиры
В Польше ожидают обвала цен на жилье в 2026 году / Freepik

В 2026 году польский рынок недвижимости может претерпеть существенные изменения. Девелоперы ожидают высокий уровень продаж, а цены могут упасть после длительного периода роста и стабилизации. Эксперты прогнозируют обвал цен в результате давления потенциальных покупателей и даже так называемые "ценовые войны".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Forsal.pl.

Избыток предложения оказывает давление на цены

Одной из главных причин возможного падения цен является значительное увеличение количества квартир в продаже, прежде всего, на первичном рынке. В Польше завершается реализация многих проектов, начатых в 2023-2024 годах, что приводит к накоплению предложения.

Эксперты отмечают, что предложение растет быстрее спроса, а это неизбежно изменяет баланс сил на рынке. Застройщики вынуждены активнее бороться за клиентов, ведь продолжительное содержание непроданных квартир означает рост расходов и снижение рентабельности.

Будет "ценовая война"

Аналитик RynekPierwotny.pl Ян Деконский прямо заявляет, что рынок входит в фазу ценовой конкуренции.

"Уже несколько месяцев мы наблюдаем скидки и ограничение роста цен. Все это ведет к ценовой войне и значительно большей гибкости со стороны девелоперов",  отмечает эксперт.

По его словам, речь идет не только о формальном снижении цен в прайс-листах, но и об индивидуальных скидках, бонусах, бесплатных паркоместах, кладовых и более выгодных условиях рассрочки.

Рынок труда и неопределенность покупателей

Дополнительным фактором давления на спрос является ухудшение ситуации на рынке труда, особенно в секторах, традиционно формировавших значительную часть покупателей жилья — IT, бизнес-сервисы, международные корпорации.

Эксперты говорят о так называемом эффекте "экономики буквы K", когда часть экономики растет, а часть замедляется. Это побуждает население откладывать решение о покупке жилья даже на фоне понижения процентных ставок.

Прогноз на следующие годы

Польские эксперты также обращают внимание, что после периода избыточного предложения возможен обратный эффект  сокращение запуска новых проектов и постепенное возобновление роста цен в 2027–2028 годах. То есть 2026 рассматривается как переходная фаза цикла, а не начало долгосрочного падения.

Ранее сообщалось, что цены на аренду квартир в Польше выше, чем в Украине, по меньшей мере, в два раза.

Автор:
Ярослава Тюпка