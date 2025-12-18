Жилье в Польше может подешеветь в 2026 году: "война цен" и рост предложения меняют рынок

В 2026 году польский рынок недвижимости может претерпеть существенные изменения. Девелоперы ожидают высокий уровень продаж, а цены могут упасть после длительного периода роста и стабилизации. Эксперты прогнозируют обвал цен в результате давления потенциальных покупателей и даже так называемые "ценовые войны".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Forsal.pl.

Избыток предложения оказывает давление на цены

Одной из главных причин возможного падения цен является значительное увеличение количества квартир в продаже, прежде всего, на первичном рынке. В Польше завершается реализация многих проектов, начатых в 2023-2024 годах, что приводит к накоплению предложения.

Эксперты отмечают, что предложение растет быстрее спроса, а это неизбежно изменяет баланс сил на рынке. Застройщики вынуждены активнее бороться за клиентов, ведь продолжительное содержание непроданных квартир означает рост расходов и снижение рентабельности.

Будет "ценовая война"

Аналитик RynekPierwotny.pl Ян Деконский прямо заявляет, что рынок входит в фазу ценовой конкуренции.

"Уже несколько месяцев мы наблюдаем скидки и ограничение роста цен. Все это ведет к ценовой войне и значительно большей гибкости со стороны девелоперов", — отмечает эксперт.

По его словам, речь идет не только о формальном снижении цен в прайс-листах, но и об индивидуальных скидках, бонусах, бесплатных паркоместах, кладовых и более выгодных условиях рассрочки.

Рынок труда и неопределенность покупателей

Дополнительным фактором давления на спрос является ухудшение ситуации на рынке труда, особенно в секторах, традиционно формировавших значительную часть покупателей жилья — IT, бизнес-сервисы, международные корпорации.

Эксперты говорят о так называемом эффекте "экономики буквы K", когда часть экономики растет, а часть замедляется. Это побуждает население откладывать решение о покупке жилья даже на фоне понижения процентных ставок.

Прогноз на следующие годы

Польские эксперты также обращают внимание, что после периода избыточного предложения возможен обратный эффект — сокращение запуска новых проектов и постепенное возобновление роста цен в 2027–2028 годах. То есть 2026 рассматривается как переходная фаза цикла, а не начало долгосрочного падения.

