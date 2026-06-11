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Минразвития выбрало перевозчиков для межобластных автобусных маршрутов

автобусы
Минразвития выбрало перевозчиков для межобластных автобусных маршрутов / Shutterstock

Министерство развития общин и территорий определило 47 автомобильных перевозчиков, которые получат право обслуживать 65 межобластных автобусных маршрутов общего пользования. Победителей избрали по результатам очередного конкурса на межобластные перевозки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минразвития.

В общей сложности на конкурс было вынесено 200 маршрутов из большинства регионов Украины. Перевозчики представили 119 конкурсных предложений.

Среди маршрутов, на которых определены перевозчики-победители:

  • Киев – Одесса;
  • Киев – Харьков;
  • Киев – Винница;
  • Киев – Тернополь;
  • Киев – Хмельницкий;
  • Львов – Одесса;
  • Луцк – Львов;
  • Николаев – Одесса;
  • Вознесенск – Одесса;
  • Измаил – Киев;
  • Борисполь – Киев – Львов;
  • Борисполь – Киев – Одесса;
  • Борисполь – Киев – Ужгород.

Победители конкурса получат право на обслуживание маршрутов в соответствии с требованиями законодательства и условиями конкурса.

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач отметил, что министерство продолжает реформу межобластных автобусных перевозок и создает прозрачные правила доступа к рынку.

"Благодаря цифровизации конкурсных процедур перевозчики могут подавать документы онлайн, а государство – оперативно обеспечивать определение перевозчиков для маршрутов, которые важны для мобильности людей", — сказал Деркач.

В этом году Минразвития объявило самый большой конкурс на обслуживание межобластных автобусных маршрутов по новой цифровой процедуре. Документы подавали через онлайн кабинет перевозчика в Едином комплексе информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте.

Одним из ключевых условий участия было наличие надлежаще оформленного протокола обязательного технического контроля транспортных средств. В министерстве отмечают, что это должно повысить безопасность пассажирских перевозок и качество транспортных услуг.

Всего с момента введения электронной процедуры конкурсов победителей определили для 155 межобластных маршрутов. В настоящее время их обслуживают 112 перевозчиков.

Для рынка автобусных перевозок это означает постепенный переход к более прозрачному распределению маршрутов и цифровому оформлению процедур, которые раньше были менее удобными для перевозчиков и более медленными для государства.

Напомним, в декабре Минразвития объявило   конкурс для определения перевозчиков   на 31 межобластной автобусный маршрут. Почти все предложенные направления пролегали через прифронтовые регионы, где из-за военных действий существенно изменились потребности граждан в перевозках и их мобильность.

Автор:
Татьяна Гойденко