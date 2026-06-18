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На пункте пропуска "Вилок – Тисабеч" возможны задержки до 19 июня

На пункте "Вилок – Тисабеч" возможны задержки
На пункте "Вилок – Тисабеч" возможны задержки

В международном пункте пропуска "Вилок — Тисабеч" на границе с Венгрией продолжаются работы по модернизации инфраструктуры. Поэтому возможно временное замедление пропускных операций.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГПСУ.

Служба обновления и развития инфраструктуры в Закарпатской области заменяет модульные сооружения, которые используют контролирующие органы.

Работы продлятся до 19 июня 2026 года.

Граждан просят учесть эту информацию при планировании заграничных поездок и, по возможности, заранее выбирать оптимальный маршрут движения.

Напомним, сначала сообщалось, что работы по замене модульных сооружений в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Вилок – Тисабеч" будут проводиться 16 по 18 июня.

Автор:
Татьяна Гойденко